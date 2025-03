Vaticano divulga primeira imagem do papa Francisco desde hospitalização

O Vaticano divulgou no domingo, 17, a primeira foto do papa Francisco desde sua hospitalização em 14 de fevereiro, na qual o pontífice é visto, de lado, celebrando a missa na capela de seu apartamento no décimo andar da Policlínica Gemelli, em Roma.

O pontífice não era visto há 31 dias, desde que foi internado com problemas respiratórios e mais tarde foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral, da qual ainda está se recuperando. No entanto, ainda requer oxigênio de alto fluxo com cânulas nasais e ventilação mecânica com uma máscara à noite.

Na foto, o papa aparece em sua cadeira de rodas em frente ao altar, vestido de branco e usando uma estola roxa, cor usada nas celebrações da Quaresma, por ocasião da missa desta manhã.

Embora a foto tenha sido tirada por trás e de lado, não parece que Francisco esteja com as cânulas nasais com oxigênio.

Situação estável

Nenhum boletim médico foi divulgado neste domingo, mas fontes do Vaticano informaram que a condição do papa "permanece estável" e que "continua o tratamento, incluindo terapia respiratória e motora".

Francisco também não recebeu nenhuma visita e passou o dia rezando, descansando e trabalhando, acrescentaram as fontes.

Amanhã também não haverá boletim médico, uma vez que os médicos da Gemelli decidiram se pronunciar apenas quando houver novidades, dada a situação estabilizada.

No texto do Angelus divulgado hoje, o papa afirmou que está "passando por um momento de provação" e ressaltou sua proximidade “aos muitos irmãos e irmãs doentes; frágeis, neste momento, como eu".

"Nosso físico está fraco, mas, mesmo assim, nada pode nos impedir de amar, rezar, nos doar, estar presentes uns para os outros, na fé, dando sinais de esperança", escreveu o papa.

"Quanta luz brilha, neste sentido, nos hospitais e centros de assistência! Quanta atenção amorosa ilumina os quartos, os corredores, os ambulatórios, os lugares onde se prestam os serviços mais humildes!", acrescentou.

O pontífice também convidou os fiéis a se unirem a ele “no louvor ao Senhor, que nunca nos abandona e que, nos momentos de dor, coloca ao nosso lado pessoas que refletem um raio do seu amor”.

Além disso, expressou sua gratidão pelas orações por sua saúde e por todos que cuidam dele "com tanta dedicação".

"Sei que muitas crianças rezam por mim; algumas delas vieram hoje ao Gemelli como sinal de proximidade. Obrigado, queridas crianças! O papa ama vocês e sempre espera encontrá-los", declarou Francisco, ciente de que neste domingo grupos de crianças estiveram na policlínica para participar do evento organizado pelo Comitê Pontifício para o Dia Mundial da Criança.

De acordo com os organizadores, cerca de 300 crianças de escolas, associações e várias instituições se reuniram do lado de fora do hospital, em frente à estátua de João Paulo II, com balões, desenhos e cartas para entregar ao pontífice.

Elas gritavam repetidamente: "Papa Francisco, Papa Francisco", esperando que o pontífice pudesse sair para cumprimentá-las.