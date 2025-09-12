Otan diz não ver "ameaça imediata" em exercícios militares conjuntos de Rússia e Belarus

A Otan pediu nesta sexta-feira que Rússia e Belarus ajam de forma "previsível e transparente" em relação aos exercícios conjuntos lançados pelos exércitos russo e bielorrusso, conhecidos como Západ-2025, embora a aliança acredite que eles não representem "nenhuma ameaça imediata" aos aliados.

"Pedimos que Rússia e Belarus ajam de forma previsível e transparente, de acordo com seus compromissos internacionais", disseram à Agência EFE fontes aliadas, acrescentando que, de qualquer forma, não veem "nenhuma ameaça militar imediata contra qualquer aliado da Otan".

As fontes acrescentaram que a Aliança Atlântica "está acompanhando de perto a atividade militar da Rússia".

"O Kremlin tem demonstrado consistentemente uma falta de transparência, inclusive com relação ao tamanho e ao escopo de seus exercícios. É bem sabido que ele tem usado exercícios militares para implementar políticas coercitivas", comentaram.

O Ministério da Defesa de Belarus advertiu que reagirá a "qualquer provocação" durante essas manobras estratégicas, que começaram nesta sexta-feira.

A Polônia, que fechou sua fronteira com Belarus por tempo indeterminado, reuniu dezenas de milhares de militares na área.

As manobras ocorrem em meio à tensão sobre a incursão aérea de drones russos no território polonês, que a Polônia considerou um "ato de agressão" e solicitou consultas à Otan.

Esses exercícios, que estão sendo realizados principalmente em campos militares em Borisov, perto da capital bielorrussa e a cerca de 450 quilômetros da fronteira com a Polônia, têm o objetivo de fortalecer a segurança militar da União Estatal Rússia-Belarus diante da ameaça da Otan.

Tais manobras, que serão concluídas no dia 16, incluem o uso simulado de armas nucleares táticas e mísseis balísticos hipersônicos Oreshnik, de acordo com o Estado-Maior de Belarus.