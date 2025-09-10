Rússia nega envolvimento e acusa Polônia de criar 'mitos' sobre drones

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Polônia, nesta quarta-feira, 10, de desejar agravar o conflito na Ucrânia, propagando "mitos" sobre a incursão de drones no espaço aéreo polonês, que, segundo Varsóvia, teriam sido enviados pela Rússia.

Em uma declaração transmitida à AFP, a embaixada russa na Polônia declarou que as autoridades polonesas não haviam proporcionado "provas" que indicassem que estes drones eram de origem russa.

"Estes fatos concretos desmentem por completo os mitos que a Polônia volta a espalhar para agravar a crise na Ucrânia", acrescentou a embaixada.

Entenda o caso

A Polônia afirmou nesta quarta-feira, 10, que abateu drones russos que invadiram seu espaço aéreo, marcando a primeira vez que um país membro da Otan responde com disparos desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia negou o ataque

O caso aconteceu durante um ataque aéreo russo em grande escala contra a Ucrânia, quando 19 objetos não identificados entraram no espaço aéreo polonês. A Polônia, segundo militares do país, agiu rapidamente, “destruindo aqueles que representavam uma ameaça à segurança nacional”.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, ativou o artigo 4º do tratado da Otan, que permite que os membros solicitem consultas na aliança se perceberem que sua segurança ou integridade territorial estão em risco.

"Não há motivo para dizer que estamos em um estado de guerra, mas a situação é significativamente mais perigosa do que as anteriores", afirmou durante uma reunião no Parlamento nesta quarta-feira. Segundo Tusk, um conflito de grande escala "está mais próximo do que em qualquer outro momento desde a Segunda Guerra Mundial".

O primeiro-ministro descreveu a situação como uma provocação em larga escala, afirmando que a Polônia está pronta para responder a tais desafios de forma firme. De acordo com ele, nenhuma vítima foi registrada, mas a Polônia está preparada para possíveis futuros ataques.

O Comando Operacional das Forças Armadas afirmou no X que armas foram mobilizadas e operações estão em andamento para localizar os destroços. Moradores próximos às áreas atingidas foram orientados a permanecer em casa.