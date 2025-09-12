Otan anuncia iniciativa militar após violação do espaço aéreo da Polônia por drones russos

Agência de Notícias
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15h13.
O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, anunciou nesta sexta-feira uma nova iniciativa militar batizada de “Sentinela Oriental”, que visa reforçar a defesa do flanco oriental da Aliança Atlântica, após a invasão do espaço aéreo da Polônia por drones da Rússia na última quarta-feira.
“A Otan está lançando a ‘Sentinela Oriental’ para fortalecer ainda mais nossa postura militar ao longo de nosso flanco oriental”, declarou Rutte em entrevista coletiva na sede do órgão, em Bruxelas.
Rutte explicou que a nova atividade militar terá início “nos próximos dias” e envolverá uma série de recursos de países aliados como Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha e “outros”.
“Além das capacidades militares mais tradicionais, o esforço também incluirá elementos concebidos para enfrentar os desafios específicos associados à utilização de drones”, explicou.
Ele afirmou que a “Sentinela Oriental” acrescentará flexibilidade e força à postura (militar) da Otan e deixará claro que, como aliança defensiva, estará “sempre preparada para defender”.
O comandante supremo aliado da Otan na Europa (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich, também presente na coletiva, afirmou que o “Sentinela Oriental” será “flexível e ágil” e proporcionará uma capacidade de dissuasão e defesa “ainda mais focada, exatamente quando e onde for necessário”.
“Incluirá capacidades adicionais melhoradas. Integrará defesas aéreas e terrestres e aumentará o intercâmbio de informações entre as nações. Acima de tudo, fortalecerá ainda mais a nossa postura para proteger a Aliança”, afirmou.
Na noite de terça para quarta-feira, vários drones da Rússia foram detectados no espaço aéreo da Polônia e, pouco depois, abatidos por caças poloneses e aliados da Otan destacados no flanco leste, no incidente mais grave ocorrido entre a Rússia e um membro da Aliança Atlântica em mais de três anos de guerra na Ucrânia.