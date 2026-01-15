Os 20 passaportes menos poderosos do mundo; Brasil está na lista?

Os passaportes mais poderosos do mundo foram divulgados pelo Henley Passport Index, ranking que mede a mobilidade global com base no número de destinos que podem ser acessados sem visto.

O levantamento considera 199 passaportes e 227 destinos e é atualizado regularmente a partir de dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

No recorte oposto da lista, aparecem os 20 passaportes menos poderosos do mundo, concentrados em países afetados por conflitos armados, instabilidade política ou sanções internacionais.

Já o Brasil aparece na 16ª colocação, com 169 destinos, empatado com a Argentina. O resultado mantém o passaporte brasileiro entre os mais fortes da América Latina, atrás apenas do Chile, que ocupa o 13º lugar, com 175 destinos.

Além de Chile, Brasil e Argentina, outros países da região figuram bem no ranking. Uruguai e México aparecem no top 25, enquanto Costa Rica, Panamá e Paraguai mantêm níveis intermediários de acesso global.

No Caribe, passaportes como os de Barbados, Bahamas e Antígua e Barbuda se destacam pela ampla isenção de vistos, especialmente para viagens à Europa e à Ásia.

Os 20 passaportes menos poderosos do mundo

101. Afeganistão

100. Síria

99. Iraque

98. Paquistão, Iêmen

97. Somália

96. Nepal

95. Bangladesh

94. Eritreia, Coreia do Norte, Territórios Palestinos

93. Líbia, Sri Lanka

92. Irã

91. Sudão, Sudão do Sul

90. República Democrática do Congo, Etiópia, Líbano

89. Mianmar, Nigéria