Os 20 passaportes menos poderosos do mundo; Brasil está na lista?

Redação Exame
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10h19.
Os passaportes mais poderosos do mundo foram divulgados pelo Henley Passport Index, ranking que mede a mobilidade global com base no número de destinos que podem ser acessados sem visto.
O levantamento considera 199 passaportes e 227 destinos e é atualizado regularmente a partir de dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
No recorte oposto da lista, aparecem os 20 passaportes menos poderosos do mundo, concentrados em países afetados por conflitos armados, instabilidade política ou sanções internacionais.
Já o Brasil aparece na 16ª colocação, com 169 destinos, empatado com a Argentina. O resultado mantém o passaporte brasileiro entre os mais fortes da América Latina, atrás apenas do Chile, que ocupa o 13º lugar, com 175 destinos.
Além de Chile, Brasil e Argentina, outros países da região figuram bem no ranking. Uruguai e México aparecem no top 25, enquanto Costa Rica, Panamá e Paraguai mantêm níveis intermediários de acesso global.
No Caribe, passaportes como os de Barbados, Bahamas e Antígua e Barbuda se destacam pela ampla isenção de vistos, especialmente para viagens à Europa e à Ásia.
101. Afeganistão
100. Síria
99. Iraque
98. Paquistão, Iêmen
97. Somália
96. Nepal
95. Bangladesh
94. Eritreia, Coreia do Norte, Territórios Palestinos
93. Líbia, Sri Lanka
92. Irã
91. Sudão, Sudão do Sul
90. República Democrática do Congo, Etiópia, Líbano
89. Mianmar, Nigéria