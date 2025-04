ONU manifesta preocupação com impacto das tarifas de Trump nos 'países mais vulneráveis' António Guterres, secretário-geral da ONU, não dialoga com o presidente dos EUA desde as eleições e críticas às medidas do governo podem aprofundar as diferenças entre os líderes

António Guterres: secretário-geral da ONU manifestou preocupação com os impactos das tarifas do governo Trump (Eduardo Munoz Alvarez/VIEWpress/Getty Images)