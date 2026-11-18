Os mercados chegam à quarta-feira, 18, ainda tentando encontrar sinais de maior previsibilidade para a economia brasileira depois das turbulências provocadas pelas incertezas fiscais e pelas discussões sobre a formação da nova equipe econômica do governo.

Na véspera, 17, o Ibovespa conseguiu recuperar parte das perdas da sessão anterior, mas o movimento foi considerado por analistas como uma correção técnica, sem indicar necessariamente uma mudança de tendência. O dólar terminou praticamente estável, enquanto os juros futuros recuaram.

Agora, os investidores voltam as atenções para a votação dos destaques do pacote de ajuste fiscal no Senado, prevista para a tarde desta quarta. A proposta prevê uma economia de até R$ 60 bilhões, mas a demora na tramitação e as dificuldades de negociação entre os parlamentares mantêm o mercado atento à capacidade do governo de avançar com as medidas.

Além do cenário fiscal, a expectativa pela definição do próximo comando do Ministério da Fazenda continua no radar. Os investidores também acompanham os desdobramentos do balanço da Nvidia, divulgado na terça, e a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), que será publicada nesta quarta nos Estados Unidos.

Agenda política desta quarta

No Brasil, o principal foco dos investidores continua sendo o andamento do pacote fiscal no Congresso. Depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adiou a votação dos destaques do projeto de lei complementar para esta quarta-feira à tarde, o mercado aguarda novos sinais sobre a capacidade de aprovação das medidas.

A preocupação é especialmente relevante em um momento de maior sensibilidade dos investidores à trajetória das contas públicas. Na terça-feira, mesmo com a recuperação de 0,31% do Ibovespa, a cautela em relação ao ajuste fiscal continuou limitando o apetite por ativos brasileiros.

A escolha do próximo ministro da Fazenda também permanece entre os fatores acompanhados pelo mercado. O ministro Dario Durigan tem reunião com investidores do HSBC às 9h30 e participa, às 11h, da 16ª edição do Bradesco BBI CEO Fórum, que ocorre em Nova York.

Já o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa pela manhã da abertura de uma conferência promovida em conjunto com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em Brasília, sobre os 25 anos do regime de metas de inflação na América Latina.

Na agenda política, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado realiza uma audiência pública sobre a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com a participação do deputado Luiz Carlos Hauly e de representantes do Comitê Gestor do IBS, da FGV/Ibre e do Conselho Federal de Contabilidade.

Às 10h, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara também promove uma audiência pública sobre a fiscalização dos contratos de concessão de rodovias, com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Indicadores no radar

Na agenda econômica doméstica, o principal indicador será a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Trimestral, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) às 9h. Os números do mercado de trabalho serão acompanhados pelos investidores em busca de sinais sobre as condições da atividade econômica brasileira.

Às 14h30, o Banco Central divulga os dados do fluxo cambial da semana encerrada em 13 de novembro. Na semana anterior, o resultado foi negativo em US$ 2,059 bilhões. O indicador ganha relevância em um momento de maior atenção à movimentação de recursos estrangeiros e à pressão sobre o câmbio.

No exterior, a agenda começa com dados de inflação no Reino Unido, às 4h, e na zona do euro, às 7h. Os números de outubro do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e de seu núcleo ajudam a compor o cenário para a política monetária nas duas regiões.

Nos Estados Unidos, os investidores acompanham indicadores do mercado imobiliário. Às 10h30, serão divulgados os dados de construções de moradias iniciadas e de permissões para novas obras, ambos referentes a outubro. Às 12h, saem as vendas de moradias pendentes.

Também às 12h30, o Departamento de Energia americano divulga os estoques semanais de petróleo bruto. Na semana anterior, houve aumento de 4,657 milhões de barris.

Outro compromisso importante da agenda americana é o leilão de títulos do Tesouro de 20 anos, às 15h, que pode ser acompanhado pelos investidores interessados na demanda por papéis da dívida americana e no comportamento dos juros de longo prazo.

Às 16h, o Federal Reserve divulga a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). O documento pode oferecer mais detalhes sobre a avaliação dos dirigentes a respeito da inflação, da atividade econômica e dos próximos passos da política monetária americana.

A divulgação ocorre em um momento em que os investidores também tentam avaliar os riscos associados às empresas de tecnologia e ao volume de investimentos em inteligência artificial.

Repercussão do balanço da Nvidia

Nesse contexto, outro destaque do dia é a repercussão dos resultados trimestrais da Nvidia. A fabricante de chips registrou receita de US$ 115,8 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2027, encerrado em 25 de outubro, alta de 103% na comparação anual e acima das expectativas do mercado. O lucro líquido avançou 105%, para US$ 65,3 bilhões.

O desempenho foi impulsionado principalmente pela divisão de data centers, cuja receita chegou a US$ 107,6 bilhões, crescimento de 110% em um ano. A companhia também apresentou projeção de receita de US$ 130 bilhões para o quarto trimestre fiscal, praticamente o dobro do registrado no mesmo período do ano anterior.

Apesar dos números, os investidores também devem avaliar os compromissos futuros da companhia com fornecedores, aluguéis e serviços de nuvem, que chegaram a US$ 518 bilhões, além da exposição de US$ 118 bilhões a garantias de projetos de clientes.

As ações da Nvidia fecharam em queda de 0,44% no pregão regular de Nova York, mas avançavam mais de 3% nas negociações após o fechamento. O resultado pode ajudar a definir o humor dos investidores em relação ao setor de tecnologia, especialmente depois das recentes preocupações com as avaliações das empresas ligadas à inteligência artificial.