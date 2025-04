Trump prorroga em 75 dias prazo para venda do TikTok nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 4, que haverá mais prazo para que o Tiktok encontre um novo comprador.

"Minha administração tem trabalhado muito em um acordo para SALVAR O TIKTOK, e fizemos enormes progressos. O acordo requer mais trabalho para garantir que todas as aprovações necessárias sejam assinadas, por isso estou assinando uma ordem executiva para manter o TikTok funcionando por mais 75 dias", disse o presidente, em postagem na rede TruthSocial.

"Esperamos continuar trabalhando de boa-fé com a China, que entendo não estar muito satisfeita com nossas tarifas recíprocas (necessárias para um comércio justo e equilibrado entre a China e os EUA!). Isso prova que as tarifas são a ferramenta econômica mais poderosa e muito importante para nossa segurança nacional! Não queremos que o TikTok "desapareça". Estamos ansiosos para trabalhar com o TikTok e a China para fechar o acordo", completou.