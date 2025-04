Bitcoin vai disparar e terminar 2025 em US$ 200 mil mesmo com tarifas de Trump, diz gestora

A gestora Bitwise afirmou na última quinta-feira, 3, que as tarifas comerciais anunciadas por Donald Trump não serão suficientes para evitar um novo movimento de alta do bitcoin. Por causa disso, a empresa reforçou a sua projeção de que a criptomoeda terminará o ano em US$ 200 mil.

Ao site Decrypt, Ryan Rasmussen, líder de pesquisa da gestora, disse que decidiu manter a projeção de US$ 200 mil mesmo em meio ao forte pessimismo entre investidores e quedas intensas no mercado de ações. Para ele, a tendência do ativo ainda é de alta.

"Quando a poeira abaixar no mercado após esse caos do 'Liberation Day', nós finalmente vamos começar a ver um movimento de alta no mercado. Nós gostamos de usar essa analogia de que as boas notícias ficam guardadas como uma munição para quando a volatilidade e a incerteza diminuem", disse.

Na visão de Rasmussen, o mercado de criptomoedas viu uma "avalanche de boas notícias" por parte do governo dos Estados Unidos, com destaque para a criação de uma reserva estratégica de bitcoin. Houve, ainda, avanços no campo regulatório que prometem beneficiar o setor.

"O mercado realmente deveria estar em [um preço do bitcoin a] US$ 150 mil se nós não tivéssemos esse medo pairando em relação às tarifas", disse o líder de pesquisa da Bitwise. Ele acredita que a tendência, porém, é que esse medo e seus efeitos diminuam em breve.

O executivo espera que o governo retire algumas tarifas após negociações e que o Federal Reserve vai retomar cortes na taxa de juros. Essa combinação deve retomar um otimismo no mercado e expandir fluxos de capital para as criptomoedas, impulsionando os preços.

Geoff Kendrick, líder de pesquisa em ativos digitais do Standard Chartered, também reforçou a projeção do banco de que o bitcoin terminará o ano em US$ 200 mil. Para ele, a criptomoeda saiu da última quarta-feira entre os "vencedores" dos anúncios de Trump, e deve retomar um movimento de alta.

Já Cosmo Jiang, sócio da gestora Pantera, disse que o mercado pode ter uma recuperação "rápida" se as tarifas forem retiradas. Ele avalia que a incerteza foi "injetada artificialmente" no mercado, mas que também pode desaparecer rapidamente.

