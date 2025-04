Trump diz que qualquer um poderá comprar 'green card' por US$ 5 milhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um "gold card", um visto de permissão de residência vendido por cinco milhões de dólares (28,15 milhões de reais) para tentar atrair grandes fortunas aos Estados Unidos.

A bordo do Air Force One, o presidente republicano exibiu na quinta-feira um protótipo em que aparece uma imagem com seu rosto e disse aos jornalistas que estará disponível "em menos de duas semanas".

"Sou o primeiro comprador", declarou. "Muito emocionante, não?", perguntou.

Trump disse que o novo visto, uma versão mais cara do tradicional 'green card', atrairá criadores de empregos e ajudará a reduzir o déficit nacional do país.

Em fevereiro, ele anunciou que sua administração esperava vender "talvez um milhão" de vistos do tipo e não descartou que os oligarcas russos possam adquirir o 'gold card'.