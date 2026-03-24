ONU convoca reunião urgente sobre ataques do Irã a países do Golfo

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) realizará nesta quarta-feira, 25, um debate urgente sobre ataques atribuídos ao Irã contra países árabes do Golfo, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

A sessão foi solicitada pelo Bahrein, em nome do Conselho de Cooperação do Golfo, com apoio da Jordânia. O grupo inclui ainda Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O encontro integra a 61ª sessão do Conselho, em andamento até o fim de março, e será o 11º debate urgente já realizado pelo órgão.

Em janeiro, o colegiado já havia promovido uma sessão extraordinária sobre a repressão a protestos no Irã.

Novo pedido amplia foco do conflito

Além da pauta inicial, Cuba e China solicitaram, junto ao Irã, a inclusão de um segundo debate urgente sobre um ataque a uma escola infantil em Minab.

Segundo relatos preliminares, o episódio deixou cerca de 160 mortos, a maioria meninas, e teria sido atribuído a forças dos Estados Unidos.

Resolução pode ser votada

Ao final das discussões, é esperada a apresentação de um projeto de resolução que poderá ser submetido à votação dos 47 membros do Conselho.

Entre os países com assento no colegiado estão Brasil, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Chile, Colômbia, Equador e México.

Estados Unidos e Israel deixaram o Conselho de Direitos Humanos no ano passado e não participam das deliberações atuais.

*Com EFE