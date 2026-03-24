ONU convoca reunião urgente sobre ataques do Irã a países do Golfo

ONU: Conselho de Direitos Humanos debate ataques no Oriente Médio (Jack Guez/AFP)
Repórter
Publicado em 24 de março de 2026 às 12h04.
Última atualização em 24 de março de 2026 às 12h05.
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) realizará nesta quarta-feira, 25, um debate urgente sobre ataques atribuídos ao Irã contra países árabes do Golfo, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.
A sessão foi solicitada pelo Bahrein, em nome do Conselho de Cooperação do Golfo, com apoio da Jordânia. O grupo inclui ainda Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
O encontro integra a 61ª sessão do Conselho, em andamento até o fim de março, e será o 11º debate urgente já realizado pelo órgão.
Em janeiro, o colegiado já havia promovido uma sessão extraordinária sobre a repressão a protestos no Irã.
Além da pauta inicial, Cuba e China solicitaram, junto ao Irã, a inclusão de um segundo debate urgente sobre um ataque a uma escola infantil em Minab.
Segundo relatos preliminares, o episódio deixou cerca de 160 mortos, a maioria meninas, e teria sido atribuído a forças dos Estados Unidos.
Ao final das discussões, é esperada a apresentação de um projeto de resolução que poderá ser submetido à votação dos 47 membros do Conselho.
Entre os países com assento no colegiado estão Brasil, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Chile, Colômbia, Equador e México.
Estados Unidos e Israel deixaram o Conselho de Direitos Humanos no ano passado e não participam das deliberações atuais.
*Com EFE