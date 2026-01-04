Casa Branca divulga novo vídeo de Maduro algemado na Agência Antidrogas

A Casa Branca divulgou no fim da noite de sábado, 3, em um dos seus perfis oficiais no X um novo vídeo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, algemado após ser capturado pelo gover americano.

Maduro estava na sede de Nova York da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla original).

Na legenda da publicação, a Casa Branca usou o termo em inglês "perp walk", referência para descrever a situação na qual a polícia apresenta publicamente suspeitos ou criminosos, para que sejam filmados ou fotografados pela imprensa.

Após passar pelo DEA, o líder venezuelano ficou em sua primeira noite sob custódia nos Estados Unidos no Metropolitan Detention Center (MDC), uma penitenciária federal localizada no Brooklyn.

Maduro e a esposa Cilia Flores foram levados de navio até os Estados Unidos. Lá pegaram um avião para chegar ao destino final.

O líder da Venezuela vai responder por quatro crimes e será julgado por um tribunal americano.

Segundo a CNN, Maduro deve comparecer na próxima segunda-feira, 6, a uma audiência no tribunal do Distrito Sul de Nova York, em Manhattan, mesma jurisdição que formalizou as acusações contra ele em 2020.

O caso agora retorna à pauta com a apresentação de uma nova denúncia — uma “acusação substitutiva”, no jargão judicial.

A denúncia amplia o escopo da acusação feita há quatro anos, que já incluía crimes de narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e porte de armas de guerra.

Agora, o documento reforça o vínculo de Maduro com o chamado "Cartel de los Soles", suposta rede de militares venezuelanos ligada ao tráfico internacional de drogas.