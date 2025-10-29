O que significa um furacão ser categoria 5?

A população de Cuba se mobiliza para tentar se preparar para o avanço do furacão Melissa, que está previsto para atingir o solo nesta quarta-feira, 29. Com ventos registrados de até 280 km/h, o fenômeno já acende alerta para o potencial de danos, assumindo a categoria 5 da escala Saffir-Simpson.

Essa classificação representa o nível máximo de intensidade de um furacão, sendo uma categoria rara, mas que historicamente deixou rastros de destruição em diversas regiões do mundo.

O que significa um furacão de categoria 5

A escala Saffir-Simpson, desenvolvida nos Estados Unidos, classifica os furacões de 1 a 5 com base na velocidade dos ventos. Assim, um furacão atinge a categoria 5 quando seus ventos sustentados chegam a 252 km/h ou mais.

Nesse nível, os danos esperados são considerados catastróficos pelas autoridades meteorológicas. As construções de alvenaria sofrem danos graves, com telhados arrancados e paredes que podem colapsar mesmo em estruturas bem edificadas.

Além disso, as casas móveis, comuns principalmente nos Estados Unidos, são quase totalmente destruídas. Árvores e postes caem de forma generalizada, deixando populações isoladas, e a falta de energia elétrica e água potável pode se estender por meses.

As ondas de tempestade, por sua vez, ultrapassam 5,5 metros acima do nível normal do mar, com potencial de inundar regiões costeiras baixas.

Vale destacar que as autoridades recomendam evacuação obrigatória em áreas costeiras e de risco quando um furacão dessa magnitude se aproxima.

Furacões recentes

O furacão Milton, que atingiu a Flórida em 2024, alcançou categoria 5 com ventos de 250 km/h. O fenômeno causou evacuação em massa e gerou cerca de US$ 100 bilhões em danos relacionados a seguros.

Os recentes furacões Helena e Milton causaram prejuízos estimados em US$ 50 bilhões, cada. (Chandan Khanna/AFP)

Já em 2025, o primeiro furacão foi o Erin, que chamou atenção pela velocidade de intensificação. O sistema saltou de categoria 1 para categoria 5 em pouco mais de 24 horas.

Especialistas alertam que o aquecimento dos oceanos, provocado pelas mudanças climáticas, está criando condições para que furacões ganhem força de forma mais rápida. Assim, fenômenos de categoria 5 podem se tornar mais frequentes nas próximas décadas.