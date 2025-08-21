Furacão Erin provoca inundações no litoral dos EUA

O furacão Erin provocou inundações em algumas partes do litoral da Carolina do Norte e da Virgínia na madrugada desta quinta-feira, quando ficou o mais próximo do continente dos Estados Unidos. Grandes ondas inundaram rodovias, deixando algumas áreas intransitáveis, o que mostra a capacidade da tempestade de gerar marés perigosas a centenas de quilômetros de seu centro.

Danos na Ilha Hatteras

O canal de notícias local WRAL relatou danos a prédios na ilha Hatteras, especialmente a casas sobre palafitas à beira-mar. A areia carregada pela tempestade cobriu ruas e estacionamentos.

"A cadeia de ilhas-barreira na Carolina do Norte é extremamente vulnerável à elevação do nível do mar, pois a terra está afundando lentamente e a maré está subindo, em grande parte devido às mudanças climáticas", explicou Chip Konrad, professor da Universidade da Carolina do Norte, à AFP. "Mesmo uma maré de tempestade moderada, como a que estamos enfrentando aqui com o furacão Erin, pode ter impactos muito significativos."

Embora a região do Atlântico Médio tenha sofrido o impacto mais severo, o Centro Nacional de Furacões (NHC) pediu para os banhistas de toda a Costa Leste a evitarem nadar para prevenir condições potencialmente fatais.

Condições do Furacão Erin

Em uma atualização matutina, o NHC informou que o Erin, de categoria 2, apresentava ventos de 169 quilômetros por hora e avançava lentamente para o norte-nordeste. Prevê-se que enfraqueça à medida que se move para o mar nos próximos dias.

Apesar de um início relativamente tranquilo, com apenas cinco grandes tempestades, incluindo o Erin, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) continua prevendo uma temporada acima do normal. Normalmente, a temporada de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro.

Os cientistas afirmam que as mudanças climáticas intensificam os ciclones tropicais: oceanos mais quentes geram ventos mais fortes, uma atmosfera mais quente intensifica as chuvas e o aumento do nível do mar amplifica as marés ciclônicas. Também há evidências, embora menos definitivas, de que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência dos furacões.