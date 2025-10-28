Mundo

Furacão Melissa chega à Jamaica e se torna 'tempestade do século' no país

Tempestade foi registrada como categoria 5 ao atingir a costa, tornando-se a mais forte a atingir a ilha em mais de três décadas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14h29.

Última atualização em 28 de outubro de 2025 às 14h31.

O furacão Melissa atingiu a costa da Jamaica, nesta terça-feira, 28, com ventos fortes o suficiente para destruir edifícios. A tempestade provocada pelo fenômeno já é considerada a "tempestade do século" e a pior da história do país.

A tempestade foi registrada como categoria 5 ao atingir a costa, tornando-se a mais forte a atingir a ilha em mais de três décadas. Seus ventos atingiram 298 km/h, de acordo com um alerta do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês), emitido às 14h do horário de Brasília.

"Melissa atinge o sudoeste da Jamaica, perto de New Hope, como um poderoso furacão de categoria 5", disse o NHC.

A previsão é de que o furacão Melissa cause uma devastação histórica. As autoridades locais ordenaram evacuações em toda a ilha e pediram aos moradores que armazenem água potável por até três dias.

O governo jamaicano também alertou que as condições climáticas fatais causarão danos generalizados à infraestrutura de energia e transporte.

Antes de confirmar a chegada do furacão, o NHC fez alertas urgentes nas redes sociais, enfatizando a gravidade da situação: "Ventos catastróficos, inundações repentinas e marés de tempestade estão ocorrendo na ilha. Esta é uma situação extremamente perigosa e com risco de vida! Proteja-se agora."

Três pessoas já morreram no país por causa das tempestades que ocorreram antes da chegada do furacão. De acordo com a Cruz Vermelha, a passagem do furacão Melissa pela Jamaica terá um "impacto massivo", afetando pelo menos 1,5 milhão de pessoas, o que representa metade da população da ilha.

Este será o furacão mais poderoso a atingir a Jamaica desde o início dos registros, há 174 anos.

O fenômeno se intensificou rapidamente, alcançando a categoria 5 na segunda-feira, 27, e ganhou força nas últimas horas.

