O que se sabe até agora sobre ataque com faca em trem no Reino Unido

A polícia britânica descartou, neste domingo, 2 de novembro, qualquer motivação terrorista no ataque com faca que feriu pelo menos dez pessoas dentro de um trem a caminho de Londres. Dois suspeitos, ambos britânicos, foram detidos ainda durante o trajeto.

Como o ataque ocorreu?

O incidente ocorreu neste sábado, 1º, em um trem que saiu da cidade de Doncaster, no norte da Inglaterra, às 15h25 (horário de Brasília), com destino à estação King's Cross, na capital. A Polícia de Transportes do Reino Unido afirmou que policiais "embarcaram no trem e prenderam duas pessoas", encerrando a ação em cerca de oito minutos.

Segundo Eddie Dempsey, secretário-geral do sindicato dos transportes RMT, a tripulação do trem desviou a rota para facilitar a entrada das autoridades e equipes de emergência. Dez pessoas foram levadas a hospitais, sendo nove delas em estado considerado muito grave.

Na manhã de domingo, 2, quatro feridos receberam alta. Os demais seguem internados, dois deles em estado grave, de acordo com o superintendente John Loveless. Um passageiro relatou à Sky News que um dos suspeitos foi contido na plataforma com o uso de uma arma de choque, após ser visto portando um facão.

Reação de Charles III

O rei Charles III declarou estar "absolutamente horrorizado e comovido" e publicou mensagem nas redes sociais dizendo que "compartilhamos profundamente a dor de todos os afetados e de suas famílias". No sábado, o primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio como "terrível" e "profundamente preocupante".

Passageiros narraram a violência do ataque dentro do trem. Uma testemunha relatou que viu um homem correndo com o braço coberto de sangue, gritando: "Eles têm uma faca!". Outra afirmou ter visto "sangue por toda parte". Citada pela BBC, Olly Foster relatou ter achado que os gritos eram parte de uma brincadeira de Halloween, até perceber a gravidade da situação.

Quem são os agressores?

Segundo Loveless, os suspeitos detidos são "um homem negro de 32 anos, de nacionalidade britânica, e um homem de 35 anos, também britânico, de origem caribenha". "Ambos nasceram no Reino Unido", disse o superintendente.

O comissário Chris Casey alertou a população para que evite especulações sobre a motivação do crime. Apesar de não haver indícios de terrorismo, equipes antiterrorismo estão colaborando com as investigações. O trem onde o ataque ocorreu segue isolado para a atuação da perícia.

O diretor-geral da operadora ferroviária London North Eastern Railway (LNER), David Horne, declarou estar "profundamente chocado" com o ocorrido. A ministra dos Transportes, Heidi Alexander, confirmou o aumento da presença policial em estações pelo Reino Unido — reforço que deve continuar pelos próximos dias.

Uma passageira entrevistada pela AFP relatou: "Hoje eu fiquei um pouco nervosa porque fizemos exatamente o mesmo trajeto onde ocorreu o incidente ontem à noite".

Crimes com arma branca em alta no Reino Unido

Dados oficiais apontam crescimento contínuo dos crimes com arma branca na Inglaterra e no País de Gales desde 2011. Apesar das rígidas leis britânicas de controle de armas, Starmer chamou o fenômeno de "crise nacional".

O governo trabalhista, que assumiu em julho de 2024, vem tentando conter o uso desse tipo de arma. No verão, um jovem britânico matou três meninas com faca durante uma aula de dança em Southport, no norte da Inglaterra, ferindo também outras dez pessoas — incluindo oito crianças. Já nesta semana, um refugiado afegão de 22 anos foi acusado por um ataque com faca que matou uma pessoa e deixou duas feridas, na segunda-feira, nas proximidades da capital.