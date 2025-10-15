Reino Unido anuncia 90 novas sanções contra infraestrutura petrolífera da Rússia

O Reino Unido anunciou nesta quarta-feira, 15, um pacote de 90 novas sanções contra a infraestrutura de petróleo da Rússia, visando diretamente as gigantes petrolíferas Rosneft e Lukoil, com o objetivo de reduzir as receitas do setor de energia que o Kremlin utiliza para financiar a guerra na Ucrânia.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores britânico explicou que a ação demonstra a determinação do governo trabalhista em “cortar as fontes de receita” do presidente russo, Vladimir Putin, “visando as empresas russas e seus facilitadores globais”.

O principal objetivo do pacote de sanções afeta diretamente as empresas Rosneft e Lukoil, duas das maiores petrolíferas do mundo, que juntas exportam 3,1 milhões de barris de petróleo por dia, afirmou a pasta. A Rosneft é responsável por 6% da produção mundial de petróleo e por quase metade da produção da Rússia, especificou.

Além das gigantes petrolíferas, as novas sanções afetaram quatro terminais petrolíferos na China, 44 petroleiros da chamada “frota fantasma” e a empresa Nayara Energy Limited, que só em 2024 importou 100 milhões de barris de petróleo.

Sinalização à Ucrânia

A ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, anunciou as sanções no Parlamento e, em nota divulgada, comentou que a ação representa “mais um passo em direção a uma paz justa e duradoura na Ucrânia e a um Reino Unido mais seguro”.

“Estamos intensificando a pressão sobre Putin, perseguindo seu petróleo, gás e sua frota fantasma, e não vamos parar até que ele abandone sua guerra de conquista fracassada e leve a paz a sério”, acrescentou.

As advertências foram anunciadas depois que um relatório do Escritório Britânico de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI) revelou que as sanções emitidas pelo Reino Unido congelaram 28,7 bilhões de libras em ativos russos desde fevereiro de 2022.

Isso também coincide com a “Semana da Energia Russa” que Putin organiza em Moscou e com a visita da ministra da Economia britânica, Rachel Reeves, a Washington para as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI), onde ela participará de uma mesa redonda sobre a Ucrânia com outros ministros do G7.

“Estamos enviando um sinal claro: o petróleo russo está fora do mercado. À medida que a agressão de Putin se intensifica, elevamos nossa resposta”, acrescentou Reeves