Da hotelaria de luxo aos perfumes: os negócios do Rei Charles III antes da monarquia

O novo rei britânico Charles III assumiu sua posição como monarca em setembro de 2022, após morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II. O que poucos sabem, porém, é que antes mesmo de assumir o trono, Charles já conduzia diversos negócios e agora terá de concilar a monarquia à liderança de ao menos duas empresas no Reino Unido.

Quais são os negócios do Rei Charles III?

De uma marca de perfumes inspirada nas jardins mantidos por ele em um castelo na Inglaterra a negócios hoteleiros na Escócia, Charles III é um verdadeiro empreendedor.

O primeiro empreendedimento, aberto em 2019, é uma pousada de luxo instalada na antiga residência de sua avó, a Rainha Elisabeth, na Escócia. O conjunto, que leva o nome de The Granary Lodge, fica no terreno do Castelo de Mey, na cidade de Caithness, com quartos custam em torno de 160 libras por noite, ou cerca de US$ 208. Já para visitação aos famosos jardins do Castelo de Mey, os preços partem de 13 libras.

As diárias no The Granary Lodge incluem cama e café da manhã luxuoso em uma instalação de dez quartos que costumava ser o antigo celeiro da família, um local anexo ao castelo em si. A decoração é repleta de fotografias e pinturas da família real, além de uma arquitetura típica do século XVII.

O empreendimento é adminstrado pela The Prince's Foundation, da qual Charles III é presidente, e todos os lucros são destinados à um fundo de caridade da família real desde 2019 para a preservação do local como destino turístico do país.

O Rei Charles III também é proprietário de uma marca de perfumes, a Highgroove Bouquet. A linha é inspirada no jardim homônino de Charles e a então rainha consorte Camilla Parker Bowles, em sua residência privada na Inglaterra. O item nasce da parceria do monarca com a Penhaligon's, uma das casas de fragrância mais famosas do mundo, e foi lançado em 2022.

O lucro das vendas também é destinado à Fundação filantrópica de Charles, a The Prince's Foundation.

Com quantos anos Charles assumiu o reinado?

Após décadas de espera, Charles III assumiu o trono do Reino Unido aos 73 anos — fato que o posicionou como o monarca mais velho a assumir um reinado. O atual rei nasceu no Palácio de Buckingham, em 14 de novembro de 1978, precisamente à 21h14.

Qual a linha de sucessão do rei Charles III?

Depois de Charles, seus filhos (William e Harry) e netos são os próximos na linha de sucessão. O próximo irmão de Charles, o príncipe Andrew, é só o sétimo na linhagem:

1º - Príncipe William: O segundo na linha de sucessão é o príncipe William, de 40 anos, primeiro filho de Charles com a princesa Diana e neto de Elizabeth II;

2º - Príncipe George: O terceiro na linha de sucessão é o primeiro filho de William, o príncipe George (9 anos), bisneto da rainha;

3º - Princesa Charlotte: A quarta é a segunda filha de William, princesa Charlotte (7 anos);

4º - Príncipe Louis: O quinto na linha de sucessão é o filho mais novo de William, príncipe Louis (4 anos);

5º - Príncipe Harry: Em sexto na linha de sucessão vem o segundo filho de Charles e irmão mais novo de William, o príncipe Harry (37 anos);

6º - Príncipe Andrew: Em sétimo, vem o terceiro filho da rainha Elizabeth II, príncipe Andrew (62 anos), e depois seus filhos;

15º - Príncipe Edward: O príncipe Edward (58 anos), filho mais novo da rainha, vem em 14º, seguido por seus filhos;

18º - Princesa Anne: E a princesa Anne (72 anos), segunda mais velha atrás de Charles, é a 17ª, seguida por seus filhos.

Anne é a última na linha de sucessão dentre os filhos da rainha (embora seja a segunda mais velha, só atrás de Charles) por uma lei antiga do reino que dava preferência a herdeiros homens, o que fez os príncipes Andrew e Edward passarem a sua frente.