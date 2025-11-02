Ataque com faca deixa 11 feridos em trem no Reino Unido

Um ataque em um trem no Reino Unido deixou 11 pessoas feridas e levou à prisão de dois homens neste domingo, 2. A Polícia de Transportes britânica informou que, até o momento, não há indícios de motivação terrorista.

O caso ocorreu na noite de sábado, 1º, dentro de um trem da companhia London North Eastern Railway (LNER) que fazia o trajeto entre Doncaster, no norte do país, e a estação londrina de King’s Cross.

A composição precisou realizar uma parada de emergência na estação de Huntingdon, cerca de 130 quilômetros ao norte de Londres.

Foi nesse ponto que policiais armados abordaram os suspeitos e realizaram as prisões. O ataque foi classificado como um incidente de grande escala.

Suspeitos são britânicos; motivação ainda é investigada

Segundo as autoridades, os detidos são dois cidadãos britânicos: um homem negro de 32 anos e outro de 35 anos, de ascendência caribenha.

Ambos nasceram no Reino Unido. O superintendente John Loveless, da Polícia de Transportes, afirmou que “não seria apropriado especular sobre a motivação do crime” neste estágio da investigação.

A polícia antiterrorismo foi acionada inicialmente para dar suporte ao caso, mas a principal linha de apuração indica que se trata de um ataque isolado, sem conexões com organizações extremistas.

Das 11 vítimas levadas ao hospital, quatro já receberam alta, enquanto duas permanecem em estado crítico.

Two people have been arrested after a stabbing spree on a train in Huntington, Cambridgeshire. Reports suggests up to 10 people have been stabbed, including staff members. This can’t be the new normal. We should be able to walk our dog, visit the bank or travel without fear. pic.twitter.com/jDgeqWJYMZ — Chris Rose (@ArchRose90) November 1, 2025

Passageiros relatam pânico e sangue nos vagões

Relatos de testemunhas apontam que os momentos a bordo foram de desespero. Um passageiro ouvido pela BBC, identificado como Olly Foster, disse que estava no trem quando viu sangue em várias partes do vagão. “Coloquei a mão em uma cadeira, e minha mão ficou coberta de sangue. Depois percebi que havia sangue em todos os assentos próximos”, contou.

Outra testemunha, ouvida pela Sky News, afirmou que um dos suspeitos carregava uma faca grande e ameaçava passageiros antes de ser imobilizado com um taser pela polícia. Muitos dos viajantes tentaram se esconder em banheiros e corredores até a chegada dos agentes.

Governo britânico e monarquia reagem

A repercussão do caso foi imediata. O primeiro-ministro Keir Starmer classificou o ataque como “um incidente horrível e profundamente preocupante”.

Já o rei Charles III declarou estar “verdadeiramente chocado e horrorizado” com os relatos. A ministra do Interior, Shabana Mahmood, demonstrou solidariedade às vítimas e pediu à população que evite especulações sobre as causas do ataque.

O governo reforçou o alerta sobre disseminação de boatos nas redes sociais, relembrando um episódio ocorrido em Southport, em 2024, quando informações falsas sobre um crime resultaram em dias de distúrbios pelo país.

A orientação é que o público aguarde os resultados da investigação oficial.

Crimes com faca em alta no Reino Unido

O ataque de faca no trem reacende o debate sobre o aumento da violência com armas brancas no Reino Unido. Mesmo com um dos controles mais rígidos do mundo em relação a armamentos, as ocorrências com facas têm crescido de forma contínua desde 2011.

Dados do governo indicam que mais de 60 mil facas foram retiradas de circulação na Inglaterra e no País de Gales na última década, por meio de apreensões ou entregas voluntárias.

Segundo o Ministério do Interior, carregar uma faca em público pode resultar em até quatro anos de prisão. O número de homicídios com armas brancas caiu 18% no último ano, mas o governo ainda considera a situação como crítica.

A atual classificação de ameaça terrorista no país é “substancial”, o que significa que um ataque é considerado “provável”. Em outubro, três pessoas morreram em um atentado a uma sinagoga em Manchester, reacendendo os alertas de segurança.

Investigação segue em curso

A Polícia de Transportes e os serviços de emergência continuam reunindo depoimentos e provas para entender o que motivou os ataques no trem. O local onde ocorreu o crime permanece isolado para trabalho da perícia, e a LNER orientou os passageiros a evitarem viagens nas linhas afetadas neste domingo.

*Com informações de AFP