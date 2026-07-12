Mortes em terremotos na Venezuela sobem para 4.490

O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para 4.490, segundo novo balanço divulgado neste domingo, 12, pelas autoridades do país.

A atualização foi anunciada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que informou o novo total de vítimas em uma publicação nas redes sociais.

Quantos mortos e feridos deixaram os terremotos na Venezuela?

De acordo com os dados oficiais, 16.740 pessoas ficaram feridas desde os dois terremotos registrados no fim de junho. O número de feridos permanece o mesmo do balanço anterior.

As autoridades também informaram que 6.462 pessoas foram resgatadas desde o início das operações de resposta ao desastre.

Quase 18 mil pessoas seguem desalojadas

O governo da Venezuela informou ainda que 17.907 moradores permanecem desalojados em consequência dos terremotos.

As equipes de emergência continuam prestando assistência às famílias afetadas e monitorando as áreas atingidas pelos tremores.

Os terremotos ocorreram em 24 de junho e provocaram destruição em diferentes regiões do país. Desde então, o governo venezuelano atualiza periodicamente o balanço de vítimas, feridos, resgatados e pessoas que perderam suas casas.