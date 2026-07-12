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Mortes em terremotos na Venezuela sobem para 4.490

Governo venezuelano informou que mais de 6,4 mil pessoas foram resgatadas desde os tremores registrados no fim de junho

Equipes seguem atendendo moradores afetados pelos desastres

Equipes seguem atendendo moradores afetados pelos desastres

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 12 de julho de 2026 às 17h25.

O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para 4.490, segundo novo balanço divulgado neste domingo, 12, pelas autoridades do país.

A atualização foi anunciada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, que informou o novo total de vítimas em uma publicação nas redes sociais.

Quantos mortos e feridos deixaram os terremotos na Venezuela?

De acordo com os dados oficiais, 16.740 pessoas ficaram feridas desde os dois terremotos registrados no fim de junho. O número de feridos permanece o mesmo do balanço anterior.

As autoridades também informaram que 6.462 pessoas foram resgatadas desde o início das operações de resposta ao desastre.

Quase 18 mil pessoas seguem desalojadas

O governo da Venezuela informou ainda que 17.907 moradores permanecem desalojados em consequência dos terremotos.

As equipes de emergência continuam prestando assistência às famílias afetadas e monitorando as áreas atingidas pelos tremores.

Os terremotos ocorreram em 24 de junho e provocaram destruição em diferentes regiões do país. Desde então, o governo venezuelano atualiza periodicamente o balanço de vítimas, feridos, resgatados e pessoas que perderam suas casas.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaTerremotos

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