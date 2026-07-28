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Governo aciona OMC contra novas tarifas impostas pelos EUA

Pedido contesta duas sobretaxas anunciadas pelo governo Trump, que podem elevar a tarifa sobre parte das exportações brasileiras para 37,5%

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de julho de 2026 às 08h00.

O governo brasileiro apresentou nesta segunda-feira, 27, um pedido de consultas à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os Estados Unidos em resposta às novas tarifas impostas pela gestão de Donald Trump sobre produtos brasileiros.

A iniciativa marca o primeiro passo do mecanismo de solução de controvérsias do órgão e mira duas medidas anunciadas por Washington nas últimas semanas.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil considera que as sobretaxas são incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT 1994) e das regras da própria OMC.

Quais tarifas o Brasil contesta

O pedido apresentado à OMC questiona duas medidas adotadas pelo governo americano. A primeira é a tarifa de 25% aplicada a determinados produtos brasileiros após investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) com base na Seção 301 da legislação comercial do país.

Ao concluir a investigação, o USTR alegou que políticas brasileiras relacionadas a comércio digital, patentes, combate à corrupção, etanol, desmatamento ilegal e tarifas preferenciais criam insegurança jurídica e prejudicam empresas americanas.

A segunda medida é a tarifa adicional de 12,5% anunciada em 24 de julho para países que, segundo o governo americano, não adotam medidas suficientes para impedir a importação de produtos associados ao trabalho forçado.

Em parte da pauta exportadora brasileira, as duas sobretaxas são cumulativas, elevando a tarifa para 37,5%, segundo cálculos do governo federal.

Próximos passos na OMC

O pedido de consultas é a etapa inicial do sistema de solução de controvérsias da OMC. Nesse procedimento, Brasil e Estados Unidos terão um período para tentar chegar a uma solução negociada para o impasse.

Caso não haja acordo, o governo brasileiro poderá solicitar a criação de um painel de especialistas para analisar se as medidas americanas violam as regras do comércio internacional.

 

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