Irã ameaça atingir infraestrutura da região se EUA atacarem centrais elétricas

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou neste domingo, 22, que o país atacará infraestruturas vitais, energéticas e petrolíferas em toda a região se os Estados Unidos levarem adiante a ameaça de bombardear centrais elétricas iranianas.

Em publicação na rede social X, Qalibaf disse que, caso instalações do Irã sejam atingidas, a resposta será imediata. Segundo ele, ativos estratégicos da região seriam destruídos de forma irreversível.

O parlamentar também afirmou que uma escalada desse tipo provocaria alta prolongada no preço do petróleo.

A declaração ocorre em meio ao agravamento da crise no Estreito de Ormuz, que se tornou um dos principais focos da tensão regional. A interrupção de uma das rotas energéticas mais relevantes do mundo elevou a pressão sobre o mercado internacional de petróleo.

Segundo o texto, o barril do Brent para entrega em maio chegou a US$ 112,91, o maior valor registrado desde julho de 2022.

Na noite de sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu prazo de 48 horas para a reabertura total do Estreito de Ormuz. Caso isso não ocorra, afirmou que os EUA poderão atacar e destruir as centrais elétricas do Irã.

Já na manhã deste domingo, o Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, órgão que coordena o Exército regular iraniano e a Guarda Revolucionária, advertiu Trump de que Teerã retaliará com ataques a usinas de energia, plantas de dessalinização e infraestruturas de tecnologia da informação ligadas aos Estados Unidos e a Israel na região.