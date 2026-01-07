Nestlé faz recall global de fórmulas infantis após contaminação

A Nestlé iniciou um recall global de fórmulas infantis e de seguimento após a detecção de cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus

A medida envolve lotes específicos comercializados em diversos países, incluindo o Brasil.

Segundo a empresa, a substância foi identificada em insumos utilizados em uma fábrica localizada na Holanda, o que levou à decisão de recolher preventivamente os produtos em diferentes mercados.

No Brasil, a ação ocorre em paralelo à decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proibiu a comercialização, distribuição e uso de determinados lotes das fórmulas infantis.

Em comunicado à BBC, a Nestlé confirmou que o recall tem alcance mundial e envolve produtos vendidos sob nomes comerciais distintos, conforme o país.

Produtos afetados na Europa e em outros mercados

De acordo com a BBC, os produtos atingidos pelo recall foram vendidos em países como França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Itália e Suécia. A Nestlé informou que a medida se restringe aos lotes identificados e que os demais produtos não são afetados.

A empresa afirmou que não há relatos confirmados de doenças associadas aos produtos recolhidos, mas que optou pelo recall “por excesso de cautela”.

“A segurança e o bem-estar dos bebês são nossa prioridade absoluta”, declarou a companhia, que também pediu desculpas a pais e responsáveis.

A Nestlé informou ainda que os consumidores terão direito a reembolso e que orientações sobre troca ou devolução estão sendo fornecidas pelos canais de atendimento locais.

Origem do problema e resposta regulatória

O recall global foi motivado pela identificação da toxina em um ingrediente específico, fornecido por um parceiro internacional, o que levou a empresa a revisar a cadeia de suprimentos associada à produção das fórmulas.

No Brasil, a Anvisa destacou que a medida tem caráter preventivo e envolve exclusivamente os lotes listados em resolução publicada nesta quarta-feira. A agência alertou que o consumo de alimentos contaminados por cereulide pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia.

A autoridade sanitária orientou pais e responsáveis a verificarem o número do lote impresso na embalagem e a não utilizarem os produtos incluídos no recall. Em caso de sintomas, a recomendação é buscar atendimento médico.