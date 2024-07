Após complicações com SpaceX e Boeing, NASA espera 'congestionamento' no espaço; entenda

A NASA prevê um aumento de tráfego na Estação Espacial Internacional (ISS) após semanas de complicações com as missões da SpaceX e Boeing. Ken Bowersox, administrador associado da agência americana, destacou que o congestionamento é positivo, refletindo as diversas opções de transporte disponíveis. Recentemente, a cápsula Starliner da Boeing teve problemas de propulsão, enquanto a SpaceX lidou com uma falha no foguete Falcon 9. No entanto, a NASA espera resolver essas questões em breve. As informações são do The New York Times.

A ISS tem enfrentado operações intensas. A nova cápsula da Boeing teve problemas de propulsão a caminho da estação, forçando os astronautas a se abrigarem temporariamente após a desintegração de um satélite russo. Caminhadas espaciais foram adiadas devido a problemas nos trajes, e a SpaceX enfrentou questionamentos sobre seu próximo lançamento de astronautas após uma falha de foguete.

A missão Crew-9 da SpaceX está programada para não antes de 18 de agosto. Antes disso, a Starliner deve retornar à Terra com os astronautas da NASA, Suni Williams e Butch Wilmore, após uma estadia prolongada na ISS devido a diagnósticos de problemas no sistema de propulsão da nave.

Após o lançamento da Crew-9, outra Crew Dragon deve trazer de volta quatro ocupantes da ISS após uma estadia de seis meses. A NASA precisa coordenar as idas e vindas, já que há apenas dois portos na estação para a Crew Dragon e a Starliner.

Problemas técnicos

Durante uma conferência, Steve Stich, gerente do programa de tripulação comercial da NASA, e Mark Nappi, da Boeing, discutiram o progresso na compreensão dos problemas de propulsão da Starliner. Testes indicaram que o acúmulo de calor causou deformação nos selos de Teflon, restringindo o fluxo de propulsor. Além disso, selos no sistema de hélio se degradaram devido à exposição ao vapor do propulsor.

A SpaceX também enfrentou uma falha após anos de sucesso com os foguetes Falcon 9 e as cápsulas Crew Dragon. Em 11 de julho, durante um lançamento de rotina dos satélites Starlink, o segundo estágio de um Falcon 9 teve um vazamento de oxigênio líquido, resultando na colocação dos satélites na órbita errada. Foi a primeira falha de um Falcon 9 desde 2016.

A Administração Federal de Aviação (FAA) permitiu à SpaceX retomar os lançamentos do Falcon 9 após concluir que o problema não representava perigo ao público. O próximo lançamento, de outro lote de satélites Starlink, está agendado para sábado, às 12:21 a.m., horário do leste dos EUA, a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

Stich mencionou que a NASA está trabalhando com a SpaceX para garantir que as correções no design do foguete sejam suficientes para garantir a segurança dos astronautas na próxima missão Crew Dragon.

A cápsula Starliner, atualmente acoplada à ISS, enfrenta mais um teste crítico neste fim de semana. Seus propulsores serão acionados brevemente para avaliar o desempenho e determinar se os vazamentos de hélio pioraram. Se o teste for bem-sucedido, a NASA realizará uma revisão final antes de aprovar o retorno da Starliner à Terra.