Por que equipe americana ganhou medalha de ouro em Paris sem competir?

Um toque de inverno marcou as Olimpíadas de Paris 2024 na última quarta-feira, 7, quando a equipe de patinação artística dos Estados Unidos finalmente recebeu suas medalhas de ouro como campeã dos Jogos de Inverno de 2022, realizados em Pequim. A cerimônia especial permitiu que os nove patinadores americanos desfilassem sob o sol brilhante de Paris, com a Torre Eiffel ao fundo, enquanto eram ovacionados pelos fãs reunidos no Parque dos Campeões. As informações são da NBC.

Exatamente dois anos e meio após a competição de patinação artística por equipes em Pequim — e o início da polêmica de doping envolvendo a equipe russa vencedora — os americanos finalmente receberam as medalhas que não puderam ser entregues na época. A patinadora Karen Chen, agora com a primeira medalha de ouro de sua carreira em mãos, afirmou que a espera valeu a pena.

Todos os nove patinadores americanos estiveram presentes em Paris, incluindo Evan Bates, Nathan Chen, Madison Chock, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbell, Alexa Knierim e Vincent Zhou. A equipe japonesa, que havia ficado em terceiro lugar em Pequim, também marcou presença, agora recebendo suas medalhas de prata após a reclassificação.

Homenagem em Paris

Os atletas foram homenageados com a execução do hino nacional dos Estados Unidos, "The Star-Spangled Banner", em vez da peça de piano de Tchaikovsky que tinha sido tocada para os russos em Pequim. A cerimônia em Paris foi acompanhada por familiares, amigos e fãs, um contraste marcante com a arena quase vazia na China durante as Olimpíadas de 2022, realizadas sob um rígido lockdown devido à COVID-19.

Para a patinadora Alexa Knierim, que competiu em pares com Brandon Frazier, a cerimônia foi um momento especial. Ela, inclusive, pintou suas unhas de dourado em comemoração. A cerimônia foi confirmada apenas duas semanas antes do evento, acrescentando um toque de surpresa e emoção ao momento.

A controvérsia em torno da vitória russa começou quando a jovem patinadora Kamila Valieva foi desclassificada por doping com uma medicação cardíaca proibida, resultando na perda do título olímpico para a equipe russa em janeiro. Recentemente, um recurso da Rússia para recuperar o título foi rejeitado pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) pouco antes do início dos Jogos de Paris. Além disso, a tentativa do Canadá de subir para o terceiro lugar foi negada na última sexta-feira (2).

Apesar das complexidades e disputas legais que cercaram o caso, a cerimônia em Paris foi um momento de celebração para a equipe americana, que finalmente pôde sentir o gosto da vitória após uma longa espera.