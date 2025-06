Musk oferece sinal de paz após discussão aberta com Trump

O magnata da tecnologia Elon Musk, que na quinta-feira discutiu com Donald Trump nas redes sociais, parece estar aberto à reconciliação com o presidente dos Estados Unidos, ao endossar uma mensagem em que um aliado em comum os incentivava a fazer as pazes.

"Eu apoio Donald Trump e Elon Musk e eles deveriam fazer as pazes para o bem de nosso grande país. Juntos somos mais fortes do que separados", disse na rede social X, de propriedade de Musk, o diretor executivo da empresa de investimentos Pershing Square, Bill Ackman.

"Você não está errado", respondeu Musk.

As mensagens foram enviadas depois que o presidente e o empresário sul-africano, que já foi seu braço direito, romperam publicamente a aliança na quinta-feira em um fogo cruzado de acusações que subiram de tom ao longo do dia.

Telefonema agendado pela Casa Branca não alivia a tensão entre Trump e Musk

De acordo com a imprensa americana, a equipe da Casa Branca havia agendado um telefonema para esta sexta-feira entre os dois para aliviar a tensão, mas Trump disse nesta manhã que nem sequer está pensando em Musk e que não pretende falar com ele "por um tempo"