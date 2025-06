EUA e China vão se reunir na segunda-feira para retomar negociações, diz Trump

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e outros dois funcionários do governo Trump se reunirão com seus colegas chineses em Londres na segunda-feira para retomar as negociações comerciais, disse o presidente Donald Trump nesta sexta-feira.

Bessent, que lidera os esforços do governo para elaborar um acordo com Pequim, será acompanhado pelo secretário do Comércio, Howard Lutnick, e pelo representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

"A reunião deve correr muito bem", escreveu o presidente no Truth Social na tarde de sexta-feira. "Obrigado pela atenção dada a este assunto!"

O anúncio da agenda ocorre em um momento em que os EUA e a China discutem inúmeras questões em meio a uma guerra comercial que ameaça as duas maiores economias do planeta.

Trump anunciou planos para novas negociações após uma longa conversa telefônica com o presidente chinês, Xi Jinping na quarta-feira.

Com pressão tarifária, empresa dos EUA adia entrega de aeronaves da Embraer

O adiamento da entrega da Horizon Air, companhia regional da americana Alaska Airlines, é um reflexo das tarifas do governo Trump, anunciadas em 2 de abril. De acordo com a Alaska Airlines, a decisão é uma medida de proteção ao aumento de custos gerado pela política comercial e vai afetar a oferta de voos da Horizon no verão americano, período de alta temporada para o setor de turismo.