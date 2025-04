Musk chama publicamente principal assessor comercial de Trump de 'imbecil'

O dono da Tesla, SpaceX e X, Elon Musk, disse, nesta terça-feira, 8, que Peter Navarro, um dos principais assessores comerciais da Casa Branca, é "imbecil" e "um completo idiota".

O homem mais rico do mundo e braço direito do presidente Donald Trump, do qual é assessor, fez o comentário depois que Navarro disse que ele "não é um fabricante de automóveis", mas sim "um montador", que trabalha com peças importadas da Ásia.

"O que queremos, e é aqui que temos pontos de vista diferentes de Elon, é que pneus e motores sejam fabricados nos Estados Unidos", explica Navarro no vídeo, retirado de uma entrevista à CNBC.

"Navarro é realmente um idiota. O que disse é falso e fácil de provar", Musk rebateu.

Em outra mensagem, garante que, de todas os fabricantes, a Tesla era a que tinha mais componentes "americanos".

"Navarro deveria perguntar ao falso especialista que inventou, Ron Vara", conclui.

Durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), a imprensa americana revelou que Peter Navarro citou em livros um especialista aparentemente inventado, Ron Vara, cujo nome é um anagrama do seu.

Musk se opõe à política protecionista, defendida por Navarro, que na semana passada resultou no anúncio de tarifas contra parceiros comerciais dos Estados Unidos.

A imprensa local relatou tensões entre o bilionário e outros membros do governo sobre a forma como Elon Musk está desmobilizando setores inteiros do governo federal.

Até agora, Trump apoiou Musk, mas indicou recentemente que sua posição no Departamento de Eficiência Governamental não duraria para sempre e que um dia ele teria que retomar as rédeas da Tesla, cujas vendas e preço das ações estão caindo.