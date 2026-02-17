Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Morre Jesse Jackson, defensor dos direitos civis nos EUA

Pastor e aliado de Martin Luther King, ativista disputou a presidência dos EUA nos anos 1980 e atuou como mediador internacional e enviado especial para a África

Reverendo Jesse Jackson: o ativista dos direitos civis dos Estados Unidos morreu nesta terça-feira, 17, aos 84 anos (Tim SLOAN/AFP)

Reverendo Jesse Jackson: o ativista dos direitos civis dos Estados Unidos morreu nesta terça-feira, 17, aos 84 anos (Tim SLOAN/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 10h35.

O reverendo Jesse Jackson morreu nesta terça-feira, 17, aos 84 anos, segundo comunicado da família. Um dos principais nomes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele foi aliado de Martin Luther King nos anos 1960 e ampliou o espaço político para afro-americanos ao longo de décadas de atuação.

Ao anunciar a morte, os familiares afirmaram que "sua fé inabalável na justiça, na igualdade e no amor inspirou milhões de pessoas".

Também destacaram: "Nosso pai foi um líder servil, não apenas para nossa família, mas para os oprimidos, os que não têm voz e os ignorados de todo o mundo".

A causa da morte não foi informada. Em 2017, Jackson revelou que tinha doença de Parkinson.

Quem foi Jesse Jackson?

Pastor batista e orador reconhecido, participou de momentos centrais da luta por igualdade racial. Esteve em Memphis em 1968, quando Martin Luther King foi assassinado.

Décadas depois, acompanhou a família de George Floyd após o veredicto que condenou o policial Derek Chauvin e declarou: "A luta pela igualdade é um longo combate neste país".

Jackson também disputou a indicação presidencial pelo Partido Democrata em 1984 e 1988, tornando-se o afro-americano mais proeminente a buscar a Casa Branca antes de Barack Obama.

Na convenção de 1984, afirmou: "Meus eleitores são os desesperados, os condenados, os deserdados, os ignorados, os desprezados". Em 1988, defendeu união em torno de uma "base comum".

Fundou a organização PUSH (Pessoas Unidas para Salvar a Humanidade), em 1971, e a Coalizão Nacional Arco-Íris, nos anos 1980. As duas entidades se uniram em 1996.

Atuou ainda como mediador internacional, defendendo o fim do apartheid na África do Sul e exercendo o cargo de enviado especial para a África no governo Bill Clinton.

Participou de negociações para libertar reféns e prisioneiros americanos na Síria, no Iraque e na Sérvia.

Nascido em 8 de outubro de 1941, na Carolina do Sul, teve infância marcada por dificuldades. “Não nasci com uma colher de prata na boca. Era uma pá o que estava previsto para minhas mãos", disse certa vez. Ele deixa a esposa e seis filhos.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)NegrosDireitos civis

Mais de Mundo

EUA e Irã retomam negociações em meio a ameaças e tensões militares

Como os drones mudaram uma cidade russa em 4 anos de guerra

‘Lamento que meu país tenha considerado se opor ao Mercosul’, diz chefe do banco central da França

Sindicato argentino convoca greve geral contra reforma trabalhista de Milei

Mais na Exame

Mundo

EUA e Irã retomam negociações em meio a ameaças e tensões militares

Pop

Carnaval de SP: Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso e retorna ao Grupo Especial em 2027

Um conteúdo SBT News

Bolsonaro teve tontura durante caminhada e está bem, diz Michelle

Bússola

Como as empresas podem evitar os erros mais comuns de RH?