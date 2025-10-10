Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Obama saúda Prêmio Nobel a Machado e diz que deveria servir de inspiração nos EUA

O ex-presidente dos EUA recebeu o prêmio em 2009, no início de sua presidência

Obama parabeniza Maria Corina Machado (Mandel Ngan/AFP)

Obama parabeniza Maria Corina Machado (Mandel Ngan/AFP)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 16h08.

O ex-presidente democrata dos Estados Unidos Barack Obama saudou nesta sexta-feira, 10, o Prêmio Nobel da Paz concedido à líder opositora venezuelana María Corina Machado, que, em sua opinião, é um lembrete da necessidade de "preservar e defender" a democracia em seu próprio país.

"Parabéns à nova laureada com o Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, por sua valente luta para devolver a democracia à Venezuela", declarou Obama na rede X.

Nobel da Paz de Obama

Obama recebeu esse mesmo prêmio no início de sua presidência, em 2009, oficialmente por seus esforços em prol da paz e da diplomacia internacional.

O presidente Donald Trump, que acaba de conseguir um cessar-fogo em Gaza, foi um dos indicados ao prêmio concedido em Oslo neste ano.

O prêmio a Machado "deveria inspirar aqueles que estão comprometidos em lutas semelhantes em todo o mundo", disse Obama.

María Corina Machado vive escondida na Venezuela há mais de um ano, após a reeleição de Nicolás Maduro para um terceiro mandato — uma eleição que ela denuncia como fraudulenta.

Este Nobel deveria "nos lembrar, àqueles que temos a sorte de viver nos Estados Unidos, que temos uma solene responsabilidade de preservar e defender constantemente nossas próprias tradições democráticas arduamente conquistadas", acrescentou Obama.

'Política acima da paz

"O comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz", reagiu, por sua vez, horas antes, o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung.

"O presidente Trump continuará alcançando acordos de paz, pondo fim a guerras e salvando vidas", escreveu ele na rede X.

Em sua mensagem de agradecimento pelo prêmio, Machado fez uma menção especial a Trump, que ordenou o envio de navios e caças ao Caribe para combater o narcotráfico.

"Estamos à beira da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump (...) A Venezuela será livre!", declarou a opositora em sua mensagem na rede X.

Acompanhe tudo sobre:Barack ObamaPrêmio NobelNobel

Mais de Mundo

Experimento de vulcão em erupção explode em feira de ciências na Argentina e fere 17

Trump ligou para María Corina Machado para parabenizá-la pelo Prêmio Nobel da Paz, segundo Bloomberg

Ministério Público do Peru proíbe a presidenta destituída Boluarte de sair do país

Casa Branca anuncia início das demissões de funcionários públicos nos EUA

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Em São Paulo, Red Hat promove evento gratuito sobre IA e código aberto

Brasil

Quais as melhores datas para tirar férias em 2026? Ano terá 90% dos feriados em dias úteis

Carreira

BigDataCorp abre inscrições para programa de estágio com vagas 100% home office

Mercados

'Índice do medo' em Wall Street dispara mais de 25% após Trump ameaçar China