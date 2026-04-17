Milei autoriza a entrada de tropas americanas na Argentina

WASHINGTON, DC - OCTOBER 14: U.S. President Donald Trump (L) greets President of Argentina Javier Milei as he arrives at the West Wing of the White House on October 14, 2025 in Washington, DC. Trump is hosting Milei for a working lunch days after the U.S. Treasury finalized a $20 billion currency swap framework with Argentina in an effort to help stabilize its economy. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Agência de Notícias
Publicado em 17 de abril de 2026 às 16h07.
O presidente argentino, Javier Milei, autorizou, por decreto, nesta sexta-feira, 17, a entrada de tropas americanas na Argentina para a realização de exercícios militares conjuntos.
A decisão, assinada pelo presidente e publicada no Diário Oficial, autoriza a entrada de equipamentos e pessoal das Forças Armadas dos EUA para participar do exercício militar "Atlantic Dagger", programado para ocorrer entre esta terça-feira e 12 de junho de 2026, bem como da operação naval "PASSEX", que acontecerá de 26 a 30 de abril.
As manobras do "Atlantic Dagger" serão realizadas em diversas instalações militares em todo o país, incluindo a Base Naval de Puerto Belgrano, a Guarnição Militar de Córdoba e a VII Brigada Aérea da Força Aérea Argentina, localizada em Moreno, na província de Buenos Aires.
O exercício "PASSEX", por sua vez, ocorrerá na Zona Econômica Exclusiva da Argentina (águas territoriais soberanas) e contará com a participação de navios da Marinha dos EUA, operando ao lado de unidades locais.
Em 2025, o Poder Executivo apresentou ao Congresso um projeto de lei para autorizar a entrada de tropas estrangeiras e o destacamento de forças argentinas no âmbito de exercícios conjuntos planejados, mas a iniciativa não foi debatida.
De acordo com a Constituição argentina, a autorização para a entrada de tropas estrangeiras é de responsabilidade do Parlamento, mas o governo justificou o uso do decreto como uma medida excepcional devido a uma situação de "necessidade e urgência", dada a falta de tramitação legislativa do projeto de lei original.
Segundo o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, essas atividades aumentarão a prontidão militar, fortalecerão a defesa regional e promoverão a troca de conhecimentos e de práticas operacionais.
Desde antes de sua chegada à presidência, em dezembro de 2023, Milei expressou total apoio aos Estados Unidos e a Israel, que considera seus dois principais aliados geopolíticos. Com o início do conflito entre os dois países e o Irã, o presidente argentino reiterou sua posição e deteriorou ainda mais as relações diplomáticas com o Irã, a ponto de expulsar seu representante diplomático.