Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Maduro convoca civis para treinamento militar contra ameaça dos EUA

Milícia bolivariana pode contar com até 212 mil efetivos, diz instituto

Nicolas Maduro, presidente da Venezuela desde 2013, foi punido por desrespeitar direitos humanos e outras ações (Carolina Cabral/Getty Images)

Nicolas Maduro, presidente da Venezuela desde 2013, foi punido por desrespeitar direitos humanos e outras ações (Carolina Cabral/Getty Images)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08h50.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta sexta-feira, 12, reservistas, milicianos e jovens que se alistaram para que compareçam aos quartéis no fim de semana para receberem treinamento militar e aprenderem "a atirar" para defender o país diante do que classifica de ameaça dos Estados Unidos.

"Todos os venezuelanos que se alistaram [...] O povo para seus quartéis para receber treinamento e aprender nos polígonos de tiro a atirar para a defesa da pátria", exclamou Maduro durante um ato da juventude do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) em Caracas, transmitido pela televisão estatal.

Manobras no Caribe e tensão com Washington

Nas últimas semanas, os Estados Unidos enviaram oito navios para o sul do Caribe para o que definiram como manobras contra o tráfico internacional de drogas. Washington não apresentou oficialmente uma ação direta contra a Venezuela, mas Maduro denuncia um "assédio" e uma ameaça disfarçada de luta contra o narcotráfico.

O presidente ordenou o envio de pelo menos 25 mil efetivos das forças armadas a estados fronteiriços com a Colômbia e o Caribe, e convocou os cidadãos a se alistarem na Milícia Bolivariana, um corpo armado composto por civis, para somar fileiras diante de uma eventual invasão americana.

"Os membros da comunidade, milicianos, reservistas, jovens e pessoas que se alistaram bravamente serão destacados para as 312 unidades militares da Venezuela. Eles ficarão nos quartéis para receber o treinamento tático necessário", disse Maduro nesta sexta.

Milícia ideológica e estrutura armada

O presidente venezuelano compareceu ao ato da juventude chavista em um ambiente festivo, dançando e cantando, e depois pronunciou seu discurso inflamado.

"Todas as armas que a República possui para se defender: fuzis, tanques e mísseis foram mobilizados por todo o país para defender nosso direito à paz. Quem quer paz, prepare-se para defendê-la", proclamou.

Segundo publicações militares especializadas, como o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), a Milícia na Venezuela dispõe de cerca de 212 mil efetivos, que se somam aos 123 mil soldados dos outros quatro ramos das forças armadas.

Mas generais reformados consultados pela AFP estimam que, na realidade, apenas cerca de 30 mil milicianos estão bem treinados e armados nesta força altamente ideologizada, formada principalmente por aposentados, funcionários públicos e membros do Partido Socialista.

Acompanhe tudo sobre:Nicolás MaduroVenezuelaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Trump vai se reunir com primeiro-ministro do Catar após ataque de Israel

Suspeito de matar ativista Charlie Kirk pode receber pena de morte por homicídio e outros crimes

Otan anuncia iniciativa militar após violação do espaço aéreo da Polônia por drones russos

Assembleia Geral da ONU apoia futuro Estado palestino, mas sem o Hamas; 'Vergonhoso', diz Israel

Mais na Exame

Guia de Investimentos

O que é Tesouro IPCA+ e como funciona esse título do Tesouro Direto

Um conteúdo Esfera Brasil

Governo prevê R$ 5 bilhões para setor de data centers no Orçamento de 2026

Negócios

O bilionário do SharkTank que responde mil e-mails assim que acorda e leva a filha para a escola

Carreira

Essa empresa aposta em entrevistas de voz com inteligência artificial para selecionar candidatos