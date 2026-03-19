Macron pede 'desescalada rápida' no Oriente Médio e pausa em ataques

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira, 19, uma redução imediata da tensão no Oriente Médio e a suspensão de ataques contra civis e estruturas essenciais. A declaração foi feita na chegada a uma reunião de líderes europeus, em Bruxelas.

Segundo Macron, a prioridade é interromper as ofensivas em meio ao avanço do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que já se estende a outros países da região. Ele também sugeriu uma pausa temporária nos combates durante um período religioso, como forma de conter a escalada.

O líder francês classificou como imprudente a intensificação recente das ações militares. Ele citou ataques iranianos a instalações energéticas no Catar, incluindo um episódio que provocou incêndio na refinaria de Ras Laffan, principal unidade de gás natural liquefeito do país.

Macron afirmou que discutiu a situação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que o americano também defendeu o fim dos bombardeios, especialmente contra estruturas civis ligadas a energia e abastecimento.

O presidente francês reiterou a defesa de negociações como caminho para reduzir a crise. Entre os pontos destacados, ele mencionou a necessidade de preservar a capacidade de produção na região e de garantir condições para a reabertura de rotas estratégicas, como o Estreito de Ormuz.

*Com informações da EFE