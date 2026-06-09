China inicia construção do maior navio de transporte de gás natural do mundo

A China iniciou a construção do maior navio transportador de gás natural liquefeito (GNL) do mundo. A embarcação faz parte de uma encomenda de 24 navios da nova classe QC-Max, contratada pela QatarEnergy junto à China State Shipbuilding Corporation (CSSC) em um acordo avaliado em mais de RMB 56 bilhões (US$8,3 bilhões).

A construção do primeiro navio começou nesta terça-feira, 9, no estaleiro Hudong-Zhonghua Shipbuilding, em Xangai. Segundo a CSSC, os dois contratos assinados com a QatarEnergy em 2024 representam a maior encomenda de construção naval já registrada no mundo.

Cada embarcação da classe QC-Max terá 344 metros de comprimento, 53,6 metros de largura e capacidade para transportar 271 mil metros cúbicos de GNL. O volume supera em cerca de 57% a capacidade dos navios convencionais do segmento, que normalmente transportam até 174 mil metros cúbicos.

De acordo com a CSSC, uma única viagem poderá transportar aproximadamente 155 milhões de metros cúbicos de gás natural, volume equivalente ao consumo mensal de cerca de 4,7 milhões de famílias em Xangai.

A encomenda faz parte da estratégia da QatarEnergy para ampliar sua capacidade de exportação de gás natural liquefeito. A estatal do Catar é responsável pelas atividades de petróleo e gás do país e figura entre as principais fornecedoras globais de GNL.

A construção ficará a cargo da Hudong-Zhonghua Shipbuilding, subsidiária da CSSC especializada em navios transportadores de gás natural liquefeito. O estaleiro está entre os poucos do mundo com capacidade para desenvolver esse tipo de embarcação e já entregou dezenas de navios de GNL para clientes internacionais.

O projeto também reforça a cooperação entre China e Catar na área de energia e transporte marítimo, em um momento de expansão da demanda global por gás natural liquefeito e de ampliação da infraestrutura destinada ao comércio internacional do combustível.