Macron aplaude 'compromisso' de Trump de acabar com guerra em Gaza

O presidente da França, Emmanuel Macron, aplaudiu o “compromisso” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acabar com a guerra na Faixa de Gaza, depois de ele ter apresentado nesta segunda-feira um plano de paz com 20 pontos e se reunir com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que apoiou a iniciativa americana.

“Aplaudo o compromisso do presidente Trump de pôr fim à guerra em Gaza e conseguir a libertação de todos os reféns. Desejo que Israel se comprometa firmemente com esta base. O Hamas não tem outra opção senão libertar todos os reféns imediatamente e seguir este plano”, afirmou Macron, na rede social X (ex-Twitter).

Trump apresentou hoje um plano de paz para Gaza que prevê a criação de um governo de transição sem a presença do Hamas e supervisionado por ele, a desmilitarização da Faixa de Gaza e a possibilidade de negociar no futuro um Estado palestino.

“Esses elementos devem permitir um debate aprofundado com todos os parceiros envolvidos para construir uma paz duradoura na região, com base na solução de dois Estados e nos elementos combinados por 142 Estados nas Nações Unidas, por iniciativa de França e Arábia Saudita”, enfatizou o presidente francês.

“A França está disposta a contribuir para isso. Estará atenta aos compromissos de cada uma das partes”, acrescentou Macron.