França reconhece Estado palestino às vésperas da Assembleia Geral da ONU

Mais cedo, o Ministério do Interior da França apontou que pelo menos 21 cidades francesas hastearam bandeiras da Palestina antes das 9h (4h em Brasília). A homenagem, que contraria uma recomendação do próprio governo francês, ocorre em um momento em que a condenação internacional a Israel pela guerra na Faixa de Gaza cresce em todo o mundo, incluindo nos países ocidentais — apesar da Europa avançar lentamente em medidas concretas, enfrentando relutância de Alemanha e Itália.

A onda de reconhecimentos enfureceu Israel. Netanyahu afirmou no domingo que não haverá um Estado palestino, e ameaçou ampliar a colonização na Cisjordânia. Os ministros de extrema direita, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, pediram a anexação dos territórios palestinos ocupados.

Após a chancela do Reino Unido, autoridades palestinas e membros do governo britânico fizeram uma cerimônia nesta segunda-feira para transformar o atual escritório de representação em Londres na Embaixada da Palestina na capital britânica. A bandeira palestina foi hasteada no edifício.

— Trata-se de pôr fim à negação do direito inalienável do povo palestino à liberdade e à autodeterminação. E é o reconhecimento de uma injustiça histórica. Senhoras e senhores, a Palestina existe. Sempre existiu e sempre existirá — disse o representante da missão palestina no Reino Unido, Husam Zomlot.

Apesar da carga simbólica dos reconhecimentos, as ações concretas tiveram efeitos limitados até o momento. A União Europeia propôs tarifas mais altas sobre produtos israelenses, mas não está claro se isso realmente ocorrerá. Tentativas de enviar ajuda a Gaza têm sido limitadas, mesmo diante da fome que assola o território, e os europeus têm aceitado apenas um número pequeno de solicitantes de asilo provenientes do enclave.

A opinião pública europeia, que se voltou contra a forma como Israel conduz a guerra, exige que seus países adotem medidas mais firmes — ao passo que alianças de longa data e histórias políticas complexas têm impedido países como Alemanha e Itália de apoiarem medidas mais incisivas.

Onda de protestos na Itália

Várias cidades italianas, como Milão, Turim, Florença, Nápoles, Bari e Palermo são palcos de greves, protestos e bloqueios nesta segunda-feira, organizados por sindicatos, para "denunciar o genocídio em Gaza" e exigir sanções econômicas e diplomáticas contra Israel — algo que o governo conservador de Giorgia Meloni não considera isso por enquanto. Uma pesquisa recente do instituto Only Numbers, 63,8% dos italianos consideram a situação humanitária na Faixa de Gaza "extremamente grave" e 40,6% apoiam o reconhecimento do Estado da Palestina.

— Toda a Itália precisa parar hoje — disse Federica Casino, uma trabalhadora de 52 anos que participou de um protesto em Roma, referindo-se às "crianças mortas e aos hospitais destruídos" em Gaza. — A Itália fala, mas não faz nada.