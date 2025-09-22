França reconhece Estado palestino às vésperas da Assembleia Geral da ONU

Agência de notícias
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17h51.
Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 18h34.
O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira, ao lado da Arábia Saudita e de aliados europeus, o reconhecimento oficial do Estado da Palestina pelo seu país às vésperas da Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York. Enquanto o colapso humanitário na Faixa de Gaza se agrava com o cerco de Israel, cresce a pressão sobre os países europeus, além de outras potências globais, para se posicionarem.
— Chegou a hora de pôr fim à guerra, aos bombardeios em Gaza, aos massacres e à população em fuga. Chegou a hora pois a emergência está em toda parte. Chegou a hora da paz porque estamos a momentos de não conseguir mais compreendê-la — declarou Macron no início do discurso. — É por isso que, fiel ao compromisso histórico do meu país com o Oriente Médio, com a paz entre israelenses e palestinos, declaro que hoje a França reconhece o Estado da Palestina.
Segundo o presidente francês, "a comunidade internacional consagrou o Estado de Israel, cumprindo o destino deste povo", mas a "promessa de um Estado árabe permanece não cumprida até hoje".
— A verdade é que temos responsabilidade coletiva por termos falhado até agora em construir uma paz justa e duradoura no Oriente Médio. Esta é a própria prova que nos foi imposta em 7 de outubro de 2023 — disse Macron. — Reconhecer os direitos legítimos do povo palestino não retira em nada os direitos do povo israelense, que a França apoia desde o primeiro dia (...) Precisamente porque estamos convencidos de que este reconhecimento é a única solução que trará paz a Israel.
Macron também condenou o antissemitismo e prestou homenagem aos mortos nos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. Segundo o francês, a prioridade é combinar a libertação dos 48 reféns que ainda estão em Gaza com o fim das operações militares israelenses no enclave palestino, elogiando esforços do Catar, Egito e EUA como mediadores das negociações.
— O Hamas foi derrotado militarmente pela neutralização de seus líderes e tomadores de decisão. Ele precisa ser derrotado politicamente para ser verdadeiramente desmantelado assim que o cessar-fogo for acordado — completou o presidente francês. — (...) A paz é muito mais exigente, muito mais difícil do que qualquer guerra. Mas chegou a hora.