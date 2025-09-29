Mundo

Trump anuncia plano de paz para Gaza que prevê anistia ao Hamas e governo temporário

Proposta ainda precisa ser aceita pelos dois lados para entrar em vigor

O presidente dos EUA, Donald Trump, ao lado do premiê de Israel, Benjamim Netanyahu, na Casa Branca, nesta segunda-feira, 29 de setembro (Saul Loeb/AFP)

Rafael Balago
Repórter de macroeconomia

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15h54.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 29, um plano de paz para a Faixa de Gaza, onde há uma guerra em andamento há quase dois anos. Israel invadiu o território após ser alvo de um ataque terrorista realizado pelo Hamas, em outubro de 2023.

O plano ainda precisa ser aceito pelos dois lados para entrar em vigor.

Pela proposta, todos os reféns levados de Israel deveriam ser devolvidos pelo Hamas em até 72 horas após a assinatura do acordo. Em troca, Israel libertaria 250 prisioneiros palestinos condenados à prisão perpétua e mais 1.700 cidadãos de Gaza sob detenção.

Os membros do grupo terrorista Hamas, que controlam Gaza atualmente, teriam direito à anistia se aceitarem se render e entregar suas armas. Eles terão salvo-conduto para deixar o território e ir para outros países.

Após o acordo, haveria um governo temporário em Gaza, para reconstruir o território.

Mais informações em instantes.

