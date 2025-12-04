Conheça os vencedores do prêmio Melhores dos Negócios Internacionais

Com talento e leveza, a cerimônia do prêmio Melhores dos Negócios Internacionais, parceria entre ApexBrasil e EXAME, começou com a apresentação dos bailarinos da Associação Fernanda Bianchini, projeto que ensina ballet clássico a pessoas com deficiência visual.

A escolha do grupo, que se apresentou no palco do Teatro B32, em São Paulo, sintetizou o espírito do evento: celebrar empresas que, como os dançarinos, avançam em cenários complexos combinando técnica, adaptação e constância.

No palco, Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, reforçou o papel da agência, de promover os negócios brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiro. Em seu balanço do ano, ele destacou 19 encontros empresariais pelo mundo – e as cerca de 21 mil empresas brasileiras apoiadas. “São números que nós estávamos projetando para daqui dois anos e que já alcançamos”, disse Viana.

O presidente da ApexBrasil também comemorou a iminência do acordo entre o Mercosul e a União Europeia e o impacto que ele pode ter para a economia. Segundo ele, enquanto o PIB dos Estados Unidos é de US$ 29 trilhões e, o da China, US$ 19 trilhões, o tamanho do PIB com o fechamento do acordo pode chegar a US$ 22 trilhões de dólares. “Estamos falando de um PIB maior do que o da China. Esse acordo pode criar o maior bloco econômico do mundo”, disse Viana.

Trofeu do Melhores em Negócios Internacionais: uma escultura da artista plástica Christina Motya, a obra revela uma mão que sustenta o mundo (Eduardo Frazão/Divulgação)

Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais

Na noite de premiação, os mais de 400 convidados puderam conhecer de perto as empresas que mais se destacam mundo afora. Os finalistas foram indicados por uma comissão julgadora composta por representantes da APEX Brasil, da EXAME, do Sebrae, e dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e das Relações Exteriores.

“O empreendedor brasileiro está acostumado a superar desafios com criatividade, e a juntar o hard com o soft power para levar não só qualidade, como o jeito brasileiro de se posicionar perante o mundo e entregar produtos tão diversos quanto os desse prêmio, que vão de bens industriais a café”, destacou Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME.

A segunda edição do prêmio recebeu mais de 350 inscrições – 75% a mais em relação ao não passado. Confira, a seguir, os grandes vencedores da noite em cada uma das categorias: