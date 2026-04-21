Lula diz que poderá adotar reciprocidade com os EUA em caso envolvendo Ramagem

Hanover - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil poderá adotar medidas recíprocas contra os Estados Unidos pelas ações contra um delegado da Polícia Federal brasileira envolvido na prisão de Alexandre Ramagem pelo ICE, a polícia de imigração dos EUA.

"Não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil", disse Lula, em conversa com jornalistas ao sair do hotel em Hanover.

"Nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas pessoas americanas querem ter com relação ao Brasil", prosseguiu.

Antes de Lula, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, comentou o caso. "Não tem fundamento. Estamos aguardando esclarecimentos das autoridades americanas", disse.

Entenda o caso envolvendo Ramagem

Na segunda-feira, 20, foi revelado pelo portal UOL que o governo de Donald Trump decidiu retirar o visto do delegado da PF brasileira que atuava como ponto de contato da entidade com o ICE, em Miami, na Flórida.

Este delegado é acusado pelos EUA de tentar orientar os agentes do ICE a prender o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado e está foragido. Houve um pedido de extradição feito pela polícia brasileira.

Na tarde de segunda, a embaixada dos EUA no Brasil publicou uma mensagem na rede social X. "Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso."

Ramagem foi detido após cometer uma infração de trânsito e estava nos EUA com visto vencido. Ele foi liberado dois dias depois e disse que havia feito um pedido de asilo. Geralmente, solicitantes de asilo podem ficar no país enquanto aguardam a resposta.

Após a prisão de Ramagem, a PF soltou nota dizendo que a detenção havia sido feita após um trabalho de cooperação entre a entidade brasileira e o ICE. Isso teria irritado autoridades do governo Trump, que consideram que Ramagem foi condenado de forma injusta por envolvimento nos planos de golpe de Estado.

Algumas autoridades do governo Trump questionam o processo contra os ataques de 8 de janeiro de 2023, em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram dar um golpe de Estado, segundo a Justiça brasileira.

Estas autoridades veem relações entre o caso e o ataque de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump tentaram impedir a confirmação de sua derrota e invadiram o Congresso. Ao voltar ao poder, Trump perdoou todos os envolvidos naquele caso.

O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.