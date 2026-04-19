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Hezbollah nega ataque à missão da ONU que matou soldado francês

França atribui ataque ao grupo, enquanto governo libanês abre investigação

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de abril de 2026 às 08h05.

O grupo xiita Hezbollah negou neste sábado, 18, qualquer envolvimento no ataque contra uma patrulha da Unifil no sul do Líbano, que deixou um militar francês morto e outros três feridos.

O incidente ocorreu na região de Ghanduriyah, quando homens armados abriram fogo contra integrantes da missão da ONU que realizavam operações de remoção de minas.

A patrulha Força Interina das Nações Unidas no Líbano é uma missão de paz da ONU estabelecida em 1978 para monitorar a fronteira sul do Líbano com Israel.

Hezbollah nega autoria e pede cautela

Em comunicado, o Hezbollah afirmou não ter relação com o ataque e pediu “prudência” na atribuição de responsabilidades, destacando que aguarda a conclusão das investigações conduzidas pelo Exército libanês.

O grupo também ressaltou a importância da cooperação entre a população local, as Forças Armadas do Líbano e a Unifil, especialmente diante do cenário de tensão na região.

Macron atribui ataque ao grupo

O presidente da França, Emmanuel Macron, responsabilizou diretamente o Hezbollah pelo ataque e cobrou uma resposta imediata das autoridades libanesas.

“Tudo indica que a responsabilidade por este ataque recai sobre o Hezbollah”, afirmou, ao exigir a prisão dos responsáveis.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, condenou o episódio e determinou a abertura de uma investigação imediata para esclarecer o caso e responsabilizar os autores.

O Exército libanês confirmou que mantém coordenação com a missão da ONU e trabalha para identificar os envolvidos no ataque.

A própria Unifil classificou o episódio como um “ataque deliberado” e alertou que ações contra forças de paz podem configurar violações graves do direito internacional humanitário e até crimes de guerra.

*Com EFE

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