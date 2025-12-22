Mundo

Longevidade: veja os países com maiores expectativas de vida do mundo

Veja quais foram os países mais longevos do mundo em 2024, de acordo com os dados mais recentes das Nações Unidas

Rede Longevidade: organização promove campanha de educação em longevidade (Getty Images)

Matheus Gonçalves
Repórter

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14h16.

A expectativa de vida no Brasil, segundo os censos mais atualizados das Nações Unidas, é de cerca de 76 anos, sendo relativamente parecida com as dos nossos vizinhos sul-americanos.

Na América Latina, as expectativas de vida mais altas são do Chile, com 81,4, e do Porto Rico, com 81,9. A mais baixa da região, por outro lado, é a do Haiti, de 65,1 anos, segundo dados da ONU.

Todavia, os 5 países mais longevos do mundo, a maioria dos quais se localiza na Ásia e na Europa, apresentam expectativas de vida consideravelmente mais altas.

Esses países têm muito em comum, com causas por trás da longevidade de cada um deles incluindo economias prósperas, sistemas de saúde sofisticados e financiados publicamente, altos níveis de educação, boa infraestrutura e baixas taxas de mortalidade infantil.

Além disso, suas dietas tendem a ser, em média, mais saudáveis e nutritivas, o que contribui para a redução de doenças cardiovasculares e cânceres, de acordo com estudos publicados nos jornais acadêmicos Nature e National Library of Medicine.

Outros fatores apontados são baixos níveis de disparidade social e um cenário político estável.

Os dados foram calculados a partir de uma média entre as expectativas de vida masculinas e femininas em cada país. As mulheres tendem a ser mais longevas.

Veja o top 5 na categoria, e suas expectativas de vida médias, masculinas (M) e femininas (F)

Os países mais longevos de 2024

  1. Mônaco – Média: 86,5 anos; (M: 84,6 anos; F: 88,6 anos)
  2. San Marino – Média: 85,8 anos (M: 84,3 anos; F: 87,2 anos)
  3. Hong Kong – Média: 85,6 anos (M: 83 anos; F: 88,3 anos)
  4. Japão – Média: 84,8 anos (M: 81,8 anos; F: 87,9 anos)
  5. Coréia do Sul – Média: 84,4 anos (M: 81,3 anos; F: 87,3 anos)
