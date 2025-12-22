Longevidade: veja os países com maiores expectativas de vida do mundo

A expectativa de vida no Brasil, segundo os censos mais atualizados das Nações Unidas, é de cerca de 76 anos, sendo relativamente parecida com as dos nossos vizinhos sul-americanos.

Na América Latina, as expectativas de vida mais altas são do Chile, com 81,4, e do Porto Rico, com 81,9. A mais baixa da região, por outro lado, é a do Haiti, de 65,1 anos, segundo dados da ONU.

Todavia, os 5 países mais longevos do mundo, a maioria dos quais se localiza na Ásia e na Europa, apresentam expectativas de vida consideravelmente mais altas.

Esses países têm muito em comum, com causas por trás da longevidade de cada um deles incluindo economias prósperas, sistemas de saúde sofisticados e financiados publicamente, altos níveis de educação, boa infraestrutura e baixas taxas de mortalidade infantil.

Além disso, suas dietas tendem a ser, em média, mais saudáveis e nutritivas, o que contribui para a redução de doenças cardiovasculares e cânceres, de acordo com estudos publicados nos jornais acadêmicos Nature e National Library of Medicine.

Outros fatores apontados são baixos níveis de disparidade social e um cenário político estável.

Os dados foram calculados a partir de uma média entre as expectativas de vida masculinas e femininas em cada país. As mulheres tendem a ser mais longevas.

Veja o top 5 na categoria, e suas expectativas de vida médias, masculinas (M) e femininas (F)

Os países mais longevos de 2024