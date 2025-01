Nova governadora de Porto Rico promete transformar país em Estado americano

A nova governadora de Porto Rico, Jenniffer González, prometeu nesta quinta-feira, 2, lutar pela “igualdade plena para todos os porto-riquenhos”, que, em sua opinião, será alcançada com a anexação do território aos Estados Unidos.

“A desigualdade que o povo de Porto Rico está experimentando eu a combaterei com todas as minhas forças”, declarou Jenniffer em sua primeira mensagem como governadora após a cerimônia de posse, realizada em frente ao Capitólio, a sede do Parlamento.

Jenniffer, do Novo Partido Progressista (NPP), é uma defensora da chamada “condição de Estado”, ou seja, a anexação de Porto Rico como um Estado de pleno direito dos EUA, do qual é atualmente um território livre associado.

“A condição de Estado significa igualdade e quero que tenhamos acesso a oportunidades”, declarou, além de afirmar que essa opção recebeu “uma votação retumbante” no referendo não vinculativo de status realizado durante as eleições de 5 de novembro.

Resultados e desafios do referendo

Nessa consulta de status, 56,87% dos eleitores optaram pela condição de Estado em detrimento das opções de independência e soberania em livre associação, embora o número de votos em branco tenha sido muito alto devido ao fato de que outros partidos haviam convocado a não participação.

A governadora tentará, durante seu mandato, fazer com que os EUA aprovem um referendo vinculativo em Porto Rico sobre o status político, embora os republicanos nunca tenham sido muito favoráveis a essa opção.

Planos para um “novo Porto Rico”

Em seu breve discurso, Jenniffer, que venceu as eleições de novembro com 41% dos votos, também disse que quer “construir um novo Porto Rico, um Porto Rico de oportunidades”.

Em relação ao apagão que afetou o território há apenas dois dias, Jenniffer afirmou que trabalhará para que haja “uma rede elétrica que funcione”.

“Vamos ter um governo que os ouça, que os atenda e que os resolva”, afirmou a governadora, que até agora era comissária residente de Porto Rico em Washington.

Após a cerimônia oficial de posse, Jennifer participará da chamada “festa do povo” na Praça Quinto Centenário, onde se apresentarão artistas como Natti Natasha, Manny Manuel e Alberto Stylee.