Líder supremo iraniano, aiatolá Khamenei adverte: 'A batalha começa'

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse em um post no X: "Em nome do nobre Haidar, a batalha começa".

Haidar é um nome frequentemente usado por Ali, que os muçulmanos xiitas consideram o primeiro sucessor do profeta Maomé. O líder do Irã também postou em sua conta X em inglês:

"Devemos dar uma resposta forte ao regime terrorista sionista. Não mostraremos misericórdia aos sionistas", Khamenei.

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 17, 2025