Quem é Andy Burnham, favorito para assumir o governo do Reino Unido

A disputa para liderar o Partido Trabalhista e assumir o comando do governo britânico tem um favorito claro. Andy Burnham, ex-prefeito da Grande Manchester e recém-eleito deputado por Makerfield, emergiu como o principal candidato à sucessão de Keir Starmer após a renúncia do primeiro-ministro.

Aos 55 anos, Burnham reúne uma combinação rara na política britânica atual: experiência em cargos de governo, popularidade regional e capacidade de comunicação.

Seus aliados acreditam que ele pode ajudar os trabalhistas a conter o avanço do Reform UK, partido populista de direita liderado por Nigel Farage.

Conhecido por seu estilo direto e pela defesa das regiões do norte da Inglaterra, Burnham construiu sua carreira política fora dos círculos tradicionais de poder de Londres.

A estratégia lhe rendeu apoio entre eleitores que se sentem negligenciados pela elite política britânica.

Da periferia de Liverpool ao Parlamento

Nascido em Liverpool, em 1970, Burnham cresceu em Culcheth, no condado de Cheshire. Filho de um técnico de telefonia e de uma recepcionista de consultório médico, estudou em escolas católicas e mais tarde ingressou no curso de Literatura Inglesa da Universidade de Cambridge.

Após a graduação, iniciou a trajetória política como assessor parlamentar. Em 2001, foi eleito deputado por Leigh, distrito localizado no noroeste da Inglaterra.

Durante os governos trabalhistas de Tony Blair e Gordon Brown, ocupou diferentes cargos ministeriais. Passou pelas áreas de Cultura, Saúde e Tesouro, consolidando sua reputação no partido.

Mesmo assim, fracassou em duas tentativas de assumir a liderança trabalhista. Em 2010 terminou apenas na quarta colocação na disputa interna. Cinco anos depois, iniciou a corrida como favorito, mas acabou derrotado por Jeremy Corbyn.

O político que virou o "rei do Norte"

A mudança de rumo ocorreu em 2017.

Convencido de que seu futuro político estava fora de Westminster, Burnham deixou o Parlamento para disputar a prefeitura da Grande Manchester. A decisão transformou sua carreira.

No cargo, tornou-se um dos principais defensores da descentralização do Reino Unido e da transferência de investimentos para regiões fora de Londres.

Sua popularidade cresceu especialmente durante a pandemia de covid-19, quando entrou em confronto com o governo central ao criticar restrições que, segundo ele, penalizavam desproporcionalmente o norte da Inglaterra.

A atuação lhe rendeu o apelido de "rei do Norte", usado tanto por admiradores quanto por críticos.

Outro marco de sua gestão foi a reforma do sistema de ônibus da Grande Manchester. Burnham assumiu uma disputa pública contra grandes operadoras de transporte para ampliar a regulação do serviço e aumentar o controle local sobre a rede.

Segundo analistas políticos britânicos, a capacidade de transformar temas técnicos em causas populares se tornou uma de suas principais marcas.

Popularidade e pragmatismo

A principal qualidade atribuída a Burnham por seus apoiadores é a comunicação.

"Ele é simplesmente otimista, alegre e parece gostar de ser político", afirmou John McTernan, ex-assessor de Tony Blair e conhecido do trabalhista desde os primeiros anos de sua carreira.

A comparação com Starmer é inevitável. Enquanto o atual primeiro-ministro frequentemente enfrentou críticas por sua dificuldade de se conectar com o eleitorado, Burnham construiu a imagem de um político acessível e próximo dos cidadãos.

Mas a mesma característica que amplia seu alcance político também alimenta críticas.

Adversários o acusam de adaptar suas posições a depender da conjuntura. A avaliação ganhou força porque Burnham trabalhou sob lideranças trabalhistas muito diferentes entre si, de Tony Blair, representante da ala moderada, a Jeremy Corbyn, identificado com a esquerda do partido.

Em 2022, o próprio Starmer ironizou essa flexibilidade ao brincar que Burnham parecia ter torcido simultaneamente por Argentina, França, Marrocos e Croácia durante a Copa do Mundo.

O desafio de governar o Reino Unido

A eventual chegada de Burnham ao número 10 de Downing Street representaria um salto significativo em sua carreira.

Apesar do sucesso em Manchester, especialistas destacam que administrar uma região é muito diferente de comandar o governo britânico.

Nos últimos anos, Burnham também enfrentou questionamentos por comentários sobre política econômica.

Algumas declarações foram interpretadas por analistas como críticas à influência dos mercados financeiros sobre as decisões do governo, embora ele tenha afirmado posteriormente que suas palavras foram mal compreendidas.

Ao mesmo tempo, sua gestão em Manchester foi marcada por iniciativas voltadas para atrair investimentos e estimular o setor privado.

Para os trabalhistas, a aposta em Burnham reflete a busca por uma liderança capaz de recuperar entusiasmo entre os eleitores e enfrentar o crescimento da direita populista.

Resta saber se o político que construiu sua reputação defendendo o norte da Inglaterra conseguirá repetir o desempenho em escala nacional. Em Manchester, Burnham teve liberdade para escolher suas batalhas. Em Downing Street, as batalhas escolhem o primeiro-ministro.