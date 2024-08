Forte tufão avança em direção ao Japão com ventos de até 250km/h

Um forte tufão se dirigia ao Sul do Japão nesta segunda-feira, e os meteorologistas previram fortes chuvas, ventos e possíveis problemas de transporte esta semana.

O tufão Shanshan deverá passar pela zona da ilha Amam na quarta-feira, com rajadas de até 215 quilômetros por hora, antes de virar em direção à ilha de Kyushu, no Sul, uma das maiores do país.

O tufão surge logo depois que a tempestade tropical Maria despejou quantidades recordes de chuva no Norte do Japão.