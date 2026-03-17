Israel diz que matou Ali Larijani, ministro da Defesa do Irã

Israel anunciou nesta terça-feira, 17, que matou o chefe de Segurança do Irã e ministro da Defesa Ali Larijani.

Mais cedo, a emissora estatal israelense Kan informou que o ministro foi alvo de um ataque coordenado. "Os resultados do ataque ainda estão sendo analisados", anunciou o canal N12.

O Exército de Israel emitiu um comunicado confirmando que a ofensiva mirou "elementos da Guarda Revolucionária do aparato repressivo do regime".

"O comandante do Estado-Maior (Eyal Zamir) acaba de me informar que Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e (o general Gholamreza) Soleimani, chefe dos Basij, o aparelho repressivo central do Irã, foram eliminados durante a noite", declarou o ministro Israel Katz em uma mensagem de vídeo.

A ofensiva em Teerã também teve como alvo o comandante da milícia islamista de voluntários Basij, responsável pela manutenção da ordem, general Gholamreza Soleimani.

*Com AFP