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Israel diz que matou Ali Larijani, ministro da Defesa do Irã

Gholamreza Soleimani, general da milícia Basji, também foi morto em ataque

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de março de 2026 às 06h52.

Israel anunciou nesta terça-feira, 17, que matou o chefe de Segurança do Irã e ministro da Defesa Ali Larijani.

Mais cedo, a emissora estatal israelense Kan informou que o ministro foi alvo de um ataque coordenado. "Os resultados do ataque ainda estão sendo analisados", anunciou o canal N12.

O Exército de Israel emitiu um comunicado confirmando que a ofensiva mirou "elementos da Guarda Revolucionária do aparato repressivo do regime".

"O comandante do Estado-Maior (Eyal Zamir) acaba de me informar que Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e (o general Gholamreza) Soleimani, chefe dos Basij, o aparelho repressivo central do Irã, foram eliminados durante a noite", declarou o ministro Israel Katz em uma mensagem de vídeo.

A ofensiva em Teerã também teve como alvo o comandante da milícia islamista de voluntários Basij, responsável pela manutenção da ordem, general Gholamreza Soleimani.

*Com AFP

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