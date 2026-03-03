Mundo

Israel amplia presença militar no Líbano após ofensiva contra Hezbollah

Ministro da Defesa afirma que tropas ocuparão pontos estratégicos para impedir ataques do Hezbollah a cidades na fronteira

Israel no Líbano: tropas ampliam presença em áreas estratégicas na fronteira sul após autorização do governo (Kawnat Haju/AFP/Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 3 de março de 2026 às 08h39.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou que o Exército “tomará o controle” de novas posições no Líbano após iniciar, na segunda-feira, 2, uma campanha de bombardeios contra o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Segundo comunicado oficial, Katz afirmou que ele e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizaram o avanço das tropas para ocupar “posições estratégicas adicionais” no território libanês, com o objetivo de impedir ataques contra localidades israelenses próximas à fronteira.

O Exército informou que soldados estão mobilizados em “vários pontos” do sul do Líbano. De acordo com o tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz internacional das Forças Armadas, a movimentação não configura uma operação terrestre de grande escala.

“Não é uma operação terrestre. É uma medida tática (...) destinada a garantir a segurança do nosso povo”, afirmou o militar à imprensa estrangeira. Segundo ele, as tropas foram posicionadas em áreas adicionais na zona de fronteira para proteger civis e evitar ofensivas do Hezbollah.

Presença militar após cessar-fogo

Desde o cessar-fogo firmado em novembro de 2024, Israel mantinha militares em cinco posições consideradas estratégicas dentro do território libanês. A nova decisão amplia essa presença em meio à escalada regional.

O Oriente Médio está em guerra desde sábado, quando Estados Unidos e Israel iniciaram uma campanha militar conjunta contra o Irã. A ofensiva matou, entre outros alvos, o líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei.

Teerã respondeu com bombardeios no Golfo e contra o território israelense, ampliando o conflito na região.

*Com informações da AFP

