Israel detecta 120 projéteis e 2 drones no norte do país lançados do Líbano

As Forças de Defesa de Israel detectaram 120 projéteis e dois drones disparados do Líbano para o norte do território israelense nesta quinta-feira, alguns dos quais foram interceptados, enquanto os demais atingiram seus alvos.

Em comunicado, os militares israelenses informaram, por meio de seu canal no Telegram, que o grupo Hezbollah lançou mais de 120 projéteis do Líbano ao território israelense.

Interceptações e novos ataques

Em uma nota anterior, Israel havia afirmado que 25 projéteis tinham sido disparados contra a área da Alta Galileia, ativando os alarmes antiaéreos. Alguns foram interceptados, enquanto outros impactaram seus alvos.

As Forças de Defesa de Israel também detalharam que dois drones cruzaram a fronteira libanesa nesta quinta-feira. Um deles foi interceptado na costa da cidade de Nahariya, enquanto o outro pousou em uma área aberta, sem deixar feridos.

Conflito contínuo na fronteira

Israel está em conflito com o grupo xiita Hezbollah, aliado do Irã, na fronteira com o Líbano há quase um ano. Na última segunda-feira, após uma semana de bombardeios israelenses no sul e leste do Líbano, as autoridades anunciaram o envio de tropas para o sul do país vizinho.

Após quase dois dias sem relatos de novos combates, Israel confirmou, na noite passada, a morte de oito militares em confrontos com o Hezbollah no sul do Líbano.