Biden diz que conversa com Israel sobre possível ataque a instalações de petróleo do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 3, que tem conversado com Israel sobre a possibilidade de atacar as instalações petrolíferas do Irã, em resposta ao ataque que o país realizou na terça-feira, lançando quase 200 mísseis contra o território israelense.

Biden fez o comentário para jornalistas no gramado sul da Casa Branca, antes de embarcar em um helicóptero para visitar Flórida e Geórgia a fim de inspecionar os danos causados pelo furacão Helene.

Discussões sobre retaliação

Em meio ao barulho das hélices do helicóptero, um jornalista perguntou: “O senhor apoiará o ataque de Israel às instalações petrolíferas do Irã?” ao que ele respondeu: “Estamos discutindo isso”.

Em resposta a perguntas de outro profissional de imprensa, Biden afirmou que Israel não está tomando nenhuma medida de retaliação hoje e deixou claro que não é que os EUA não “permitem” que Israel aja, mas que estão apenas dando conselhos ao que é seu maior aliado no Oriente Médio, e de quem é o maior fornecedor de armas.

Sem apoio a ataques nucleares

O presidente americano declarou que não apoiaria um ataque de Israel às instalações nucleares do Irã em retaliação à agressão desse país ao território israelense.

Histórico de tensões

Os ataques do Irã contra Israel foram os primeiros desde abril, quando o primeiro atacou duas bases aéreas israelenses no deserto de Negev com mísseis e drones, atingindo pontos nas Colinas de Golã. Na ocasião, Israel, Estados Unidos e países árabes conseguiram interceptar a maioria dos projéteis.

A ofensiva de terça-feira ocorreu em meio ao aumento das tensões na região, após Israel anunciar, na segunda-feira, que estava enviando tropas para o sul do Líbano para desmantelar a infraestrutura do grupo xiita libanês Hezbollah, depois de mais de uma semana de bombardeios israelenses intensos no sul e no leste do Líbano.

Essa escalada entre Irã e Israel reflete a complexidade das tensões no Oriente Médio, e a resposta dos Estados Unidos pode alterar o curso dos acontecimentos nos próximos dias.