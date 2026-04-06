Israel ataca principal complexo petroquímico do Irã

South Pars: complexo é a maior estrutura de produção do gás do país (Morteza Nikoubazl/NurPhoto /Getty Images)
Repórter
Publicado em 6 de abril de 2026 às 09h12.
Israel afirmou ter atacado o principal complexo petroquímico do Irã nesta segunda-feira, 6, após explosões atingirem a instalação de South Pars, segundo a agência estatal israelense Fars.
Localizado em Asaluyeh, o complexo é a maior estrutura de produção de gás do país. Segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, a instalação integra um sistema responsável por cerca de 85% das exportações petroquímicas iranianas.
“As IDF atacaram com força a maior instalação petroquímica do Irã”, afirmou Katz. De acordo com ele, as duas principais unidades atingidas — incluindo uma bombardeada na semana anterior — estão “desativadas e inoperantes”.
O ataque ocorre duas semanas após uma ofensiva anterior contra o mesmo complexo. Na ocasião, os Estados Unidos condenaram a ação, e o presidente Donald Trump disse ter solicitado que Israel evitasse novos ataques a usinas iranianas.
Também nesta segunda-feira, 6, Katz afirmou que as forças israelenses receberam ordens para intensificar bombardeios contra infraestruturas nacionais do Irã.
A ofensiva amplia os riscos para o mercado global de energia, em meio à continuidade do conflito na região.