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Israel ataca principal complexo petroquímico do Irã

South Pars, responsável por 85% das exportações petroquímicas, é bombardeado por Israel e fica inoperante

South Pars: complexo é a maior estrutura de produção do gás do país (Morteza Nikoubazl/NurPhoto /Getty Images)

South Pars: complexo é a maior estrutura de produção do gás do país (Morteza Nikoubazl/NurPhoto /Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09h12.

Israel afirmou ter atacado o principal complexo petroquímico do Irã nesta segunda-feira, 6, após explosões atingirem a instalação de South Pars, segundo a agência estatal israelense Fars.

Localizado em Asaluyeh, o complexo é a maior estrutura de produção de gás do país. Segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, a instalação integra um sistema responsável por cerca de 85% das exportações petroquímicas iranianas.

“As IDF atacaram com força a maior instalação petroquímica do Irã”, afirmou Katz. De acordo com ele, as duas principais unidades atingidas — incluindo uma bombardeada na semana anterior — estão “desativadas e inoperantes”.

O ataque ocorre duas semanas após uma ofensiva anterior contra o mesmo complexo. Na ocasião, os Estados Unidos condenaram a ação, e o presidente Donald Trump disse ter solicitado que Israel evitasse novos ataques a usinas iranianas.

Também nesta segunda-feira, 6, Katz afirmou que as forças israelenses receberam ordens para intensificar bombardeios contra infraestruturas nacionais do Irã.

A ofensiva amplia os riscos para o mercado global de energia, em meio à continuidade do conflito na região.

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